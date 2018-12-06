Футбол
Гол Йоветича помог «Монако» избежать поражения в матче с «Генгамом»RT на русском 16:05
Счёт в матче открыл игрок «Генгама» Феликс Эбоа-Эбоа, отличившись на 23-й минуте. «Монако» ответил голом черногорца Стефана Йоветича. Нападающий забил на 90+5 минуте.
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«Генгам» — «Монако». Прогноз (к. 4.40) и ставки на матч чемпионата Франции 6 апреля 2019 года
LiveSport.ruвчера в 02:00
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