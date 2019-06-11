Футбол

Гол Ионова принес сборной России победу над КипромLiveSport.ru вчера в 16:48

Россия — Кипр
1 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Нижний Новгород, Стадион «Нижний Новгород»
20′
Андреас Макрис
Алексей Ионов
38′
Александр Головин
45′+2′
46′
Энтони Георгиу
Георгос Эфрем
63′
Маргаса
Антон Миранчук
Алексей Миранчук
63′
71′
Андреас Авраам
Иоаннис Питтас
Федор Кудряшов
73′
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
78′
81′
Андреас Макрис
Матия Шполярич
Алексей Ионов
Ильзат Ахметов
90′+2′
Сборная России одержала домашнюю победу над командой Кипра (1:0) в матче 4-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе I. Единственный мяч был забит на 38-й минуте.
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