Футбол

Россия — Кипр 1:0RT на русском 16:37

Россия — Кипр
1 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Нижний Новгород, Стадион «Нижний Новгород»
20′
Андреас Макрис
Алексей Ионов
38′
Александр Головин
45′+2′
46′
Энтони Георгиу
Георгос Эфрем
63′
Маргаса
Антон Миранчук
Алексей Миранчук
63′
71′
Андреас Авраам
Иоаннис Питтас
Федор Кудряшов
73′
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
78′
81′
Андреас Макрис
Матия Шполярич
Алексей Ионов
Ильзат Ахметов
90′+2′
Сборная России добыла третью победу в четырёх матчах группы I и занимает второе место. Команда Кипра — пятая, с одной победой в активе. Ранее сообщалось, что сборная России обыгрывает Кипр после первого тайма отборочного матча Евро-2020.
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