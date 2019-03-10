Футбол
Гол Инсинье спас «Наполи» от поражения в матче с «Сассуоло»РИА Новости вчера в 15:12
|46′
Влад Кирикеш
Себастьяно Луперто
Доменико Берарди
|52′
Джаммарко Феррари
|61′
|66′
Симоне Верди
Аркадиуш Милик
|66′
Адам Уна
Амин Юнес
Джанлука Пеголо
|68′
|68′
Аллан
Филип Джуричич
Мехди Бурабия
|76′
|80′
Амаду Диавара
Доменико Берарди
Хума Эль-Бабакар
|85′
|86′
Лоренцо Инсинье
Мехди Бурабия
|87′
Альфред Данкан
Мануэль Локателли
|90′+1′
|45%
|Владение мячом
|55%
|77%
|Процент точных передач
|90%
|6
|Удары в сторону ворот
|5
|1
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|–
|–
|Офсайды
|3
|3
|Угловые
|5
|9
|Отборы
|7
|11
|Фолы
|10
|3
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Сассуоло
Расстановка 3‑4‑3
79
Пеголо
3
Демирал
31
Феррари
13
Пелузо
21
Лирола
4
Маньянелли
73
Локателли
6
Рожерио
30
Эль-Бабакар
68
Бурабия
20
Бога
25
Оспина
2
Малькюи
13
Луперто
26
Кулибали
31
Гулям
34
Юнес
5
Аллан
42
Диавара
99
Милик
24
Инсинье
14
Мертенс
Наполи
Расстановка 4‑4‑2
В составе хозяев поля голом отметился Доменико Берарди (53-я минута), у гостей отличился Лоренцо Инсинье (86). "Наполи" с 57 очками занимает второе место в чемпионате Италии, "Сассуоло" (32) идет на 12-й строчке.
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