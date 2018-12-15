Футбол
Гол Икарди с пенальти принёс «Интеру» победу над «Удинезе» в Серии А
Гол Икарди с пенальти принёс «Интеру» победу над «Удинезе» в Серии АRT на русском13:56
Квадво Асамоа
|20′
Борха Валеро
Лаутаро Хавьер Мартинес
|55′
Маттео Политано
|58′
Бальде Кейта
Иван Перишич
|70′
|71′
Хуан Муссо
Мауро Икарди
|76′
Лаутаро Хавьер Мартинес
|79′
Маттео Политано
Раджа Наингголан
|85′
|85′
Секо Фофана
Дарвин Мачис
|90′+2′
Хидде Тер Авест
Фелипе Визеу
|64%
|Владение мячом
|36%
|88%
|Процент точных передач
|79%
|12
|Удары в сторону ворот
|6
|4
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|3
|1
|Офсайды
|1
|10
|Угловые
|–
|7
|Отборы
|12
|11
|Фолы
|8
|3
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Интер
Расстановка 4‑3‑3
1
Ханданович
2
Врсалько
6
де Врей
37
Шкриньяр
18
Асамоа
10
Мартинес
77
Брозович
15
Мариу
14
Наингголан
9
Икарди
44
Перишич
1
Муссо
9
Визеу
19
Ларсен
5
Трост-Эконг
17
Нюйтинк
77
Д'Алессандро
16
Мачис
11
Бехрами
38
Мандрагора
23
Пуссетто
10
Де Пауль
Удинезе
Расстановка 5‑3‑2
Миланский «Интер» взял верх над «Удинезе» в матче 16-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая в Милане, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч был забит на 76-й минуте.
RT на русском13:56
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 16:08, Ашберн
Футбол
Гол Бензема принес «Реалу» победу над «Райо Вальекано»
Обновлено в 14:20
Футбол
Гол Эриксена принес «Тоттенхэму» победу над «Бернли» в матче АПЛ
Обновлено в 12:19
Футбол
Унаи Эмери: «„Арсенал“ хочет большего, чем пятое место в АПЛ»
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери перед матчем 17-го тура чемпионата Англии против "Саутгемптона" заявил, что его команда хочет подняться на более высокую позицию в турнирной таблице.
Обновлено в 15:12
Футбол
Смоллинг продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»
Обновлено в 14:06
Футбол
«Реймс» нанес поражение «Страсбуру»
Победу «Реймсу» принес точный удар 21-летнего Матье Кафаро, для которого этот гол стал третьим в нынешнем сезоне лиги 1. После этой победы команда из Реймса набрала 25 очков и поднялась на 8-е место в турнирной таблице, обойдя «Страсбур», у которого осталось 23 очка.
Обновлено в 15:58
Футбол
Гвардиола: «Достойно ответили на поражение от „Челси“»
Обновлено в 10:11
Футбол
«Реал» сыграет с «Касимой» в полуфинале клубного чемпионата мира
Японский клуб "Касима Антлерс" одолел мексиканскую "Гвадалахару" в 1/4 финала клубного чемпионата мира.
Обновлено в 10:36
Футбол
«Бешикташ» хочет арендовать у «Шахтера» Ракицкого с правом выкупа
В сезоне УПЛ Ракицкий провел за «Шахтер» 11 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
Обновлено в 14:15
Футбол
Экс-игрок сборной России по футболу выглядит «как бомж»
Обновлено в 15:32
Футбол
Мюллер проводит 300-й матч за «Баварию» в Бундеслиге
Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер достиг солидной отметки по количеству матчей в немецкой Бундеслиге, выйдя на поле в игре 15-го тура с «Ганновером-96».
Обновлено в 10:49
Футбол
Модрич: Роналду и Месси ценят награды, только когда сами получают их
Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал решение форвардов Криштиану Роналду и Лионеля Месси не посещать церемонию награждения, на которой вручался «Золотой мяч» по итогам 2018 года.
Обновлено в 07:36
Футбол
Диего Симеоне: Коста останется в «Атлетико». Не сомневайтесь
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне исключил продажу нападающего Диего Косты в зимнее трансферное окно.
Обновлено в 04:46
Футбол
Фанат «Спартака» решил обвинить Глушакова в побоях
Обновлено в 15:25
Футбол
Катар представил дизайн главного стадиона ЧМ-2022
Джанни Инфантино: "Все стадионы к ЧМ-2022 будут готовы в конце 2020 года" Катар представил дизайн главного стадиона ЧМ-2022 на 80 тысяч мест в Лусаиле.
Обновлено в 15:23
Футбол
«Торино» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
В рамках 16-го тура чемпионата Италии по футболу "Торино" принимает "Ювентус".
Обновлено в 14:00