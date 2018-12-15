Футбол

Гол Икарди с пенальти принёс «Интеру» победу над «Удинезе» в Серии А
RT на русском
13:56

Интер — Удинезе
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Джузеппе Меацца»
Квадво Асамоа
20′
Борха Валеро
Лаутаро Хавьер Мартинес
55′
Маттео Политано
58′
Бальде Кейта
Иван Перишич
70′
71′
Хуан Муссо
Мауро Икарди
76′
Лаутаро Хавьер Мартинес
79′
Маттео Политано
Раджа Наингголан
85′
85′
Секо Фофана
Дарвин Мачис
90′+2′
Хидде Тер Авест
Фелипе Визеу
Миланский «Интер» взял верх над «Удинезе» в матче 16-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая в Милане, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч был забит на 76-й минуте.
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