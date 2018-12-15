Футбол

Гол Икарди с пенальти принес «Интеру» победу над «Удинезе»
Sport24.ru
13:59

Интер — Удинезе
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Джузеппе Меацца»
Квадво Асамоа
20′
Борха Валеро
Лаутаро Хавьер Мартинес
55′
Маттео Политано
58′
Бальде Кейта
Иван Перишич
70′
71′
Хуан Муссо
Мауро Икарди
76′
Лаутаро Хавьер Мартинес
79′
Маттео Политано
Раджа Наингголан
85′
85′
Секо Фофана
Дарвин Мачис
90′+2′
Хидде Тер Авест
Фелипе Визеу
«Интер» с минимальным счетом обыграл «Удинезе» в матче 16-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол на 76-й минуте забил Мауро Икарди с пенальти.
Sport24.ru13:59

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