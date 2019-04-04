Гол Икарди помог «Интеру» разгромить «Дженоа» в Серии АRT на русском 17:03

"Интер" одержал разгромную победу над "Дженоа" в матче 30-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая в Генуе, завершилась в пользу гостей — 4:0. В составе «Интера» дубль оформил Роберто Гальярдини, а также отличились Иван Перишич и Мауро Икарди, который реализовал пенальти.

Гол Икарди помог «Интеру» разгромить «Дженоа» в Серии А

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