Футбол
Гол Икарди помог «Интеру» разгромить «Дженоа» в Серии АRT на русском вчера в 17:03
Лукас Лерагер
|14′
|15′
Роберто Гальярдини
|27′
Квадво Асамоа
Эрвин Зуканович
|35′
Кристиан Ромеро
|39′
|40′
Мауро Икарди
Антонио Санабрия
Давиде Бираски
|41′
|54′
Иван Перишич
Стефано Стураро
Даниэль Бесса
|65′
|66′
Марцело Брозович
Жоау Мариу
|74′
Маттео Политано
Борха Валеро
|80′
Мауро Икарди
Бальде Кейта
|80′
Роберто Гальярдини
Иван Радованович
Лука Маццителли
|82′
|23%
|Владение мячом
|77%
|74%
|Процент точных передач
|93%
|2
|Удары в сторону ворот
|4
|2
|Удары в створ ворот
|8
|4
|Сейвы вратарём
|2
|1
|Офсайды
|3
|1
|Угловые
|6
|14
|Отборы
|6
|10
|Фолы
|12
|2
|Желтые карточки
|1
|1
|Красные карточки
|–
Дженоа
Расстановка 4‑4‑2
97
Раду
32
Перейра
17
Ромеро
87
Зуканович
13
Пеццелла
8
Лерагер
15
Маццителли
18
Ролон
24
Бесса
14
Бираски
11
Куаме
1
Ханданович
33
Д′Амброзио
23
Миранда
37
Шкриньяр
18
Асамоа
5
Гальярдини
2 ×
15
Мариу
14
Наингголан
20
Валеро
11
Бальде
44
Перишич
Интер
Расстановка 4‑3‑3
"Интер" одержал разгромную победу над "Дженоа" в матче 30-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая в Генуе, завершилась в пользу гостей — 4:0. В составе «Интера» дубль оформил Роберто Гальярдини, а также отличились Иван Перишич и Мауро Икарди, который реализовал пенальти.
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