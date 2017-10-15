Гол Икарди помог «Интеру» разгромить «Дженоа» в Серии АRT на русском вчера в 17:03

"Интер" одержал разгромную победу над "Дженоа" в матче 30-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая в Генуе, завершилась в пользу гостей — 4:0. В составе «Интера» дубль оформил Роберто Гальярдини, а также отличились Иван Перишич и Мауро Икарди, который реализовал пенальти.

Гол Икарди помог «Интеру» разгромить «Дженоа» в Серии А

Финансы Эксперты рассказали, чего не стоит делать, если хочешь взять кредит В "Тинькофф банке" рекомендуют ограничить число банков для отправления заявки на кредит, чтобы у кредитной организации не сложилось впечатления, что у потенциального заемщика финансовые трудности и возвращать долг по кредиту в срок он не сможет.

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье Шесть человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Подмосковье на трассе "Дон", еще двое пострадали.

Общество В Москве в четверг ожидается до 10°С В Москве в четверг, 4 апреля, ожидается до 10°С. По данным Гидрометцентра, температура воздуха в столице составит от 8°С до 10°С.

Политика Эксперт Fox News стала новым представителем Госдепа Бывшая сотрудница телеканала Fox News Морган Ортагус назначена новым официальным представителем Государственного департамента США.

Общество Роструд напомнил о девяти выходных днях в майские праздники «Длинные майские каникулы получились из-за переноса выходных дней 5 и 6 января, а также 23 февраля», — рассказал заместитель руководителя ведомства Иван Шкловец.

Политика ЦИК Украины огласила окончательные результаты выборов президента Украинская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала на своем сайте окончательные результаты выборов президента республики.

Кино Скончался актер Алексей Булдаков В возрасте 68 лет скоропостижно скончался актер Алексей Булдаков, сообщил в своем Инстаграме президент фестиваля театра и кино "Амурская осень" Сергей Новожилов.

Футбол Фанаты клубов РПЛ проведут митинг в поддержку Кокориных и Мамаева Напомним, что сегодня, 3 апреля, Пресненский суд Москвы принял решение продлить арест форварда Зенита Александра Кокорина и полузащитника Краснодара Павла Мамаева.

Политика Нетаньяху вылетел в Россию Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетел в Москву, сообщив, что собирается обсуждать события в Сирии и "деконфликтизационную" координацию между военными двух стран.

Политика В США предложили ввести новые санкции против политиков из России Американские сенаторы предложили блокировать активы «высокопоставленных политиков и олигархов» из России, а также запретить им въезд в США.

Футбол Зырянов: выпивать после матчей в 1990-е было распространённым явлением Не замечал, что в команде кто-то курит. Раньше в России было так: не пьёт — значит, не играет в футбол.

Политика Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на крупнейшем стадионе Киева, а не в телестудии.

Общество Голикова сообщила о росте смертности в 32 регионах России В прошлом году смертность выросла в 32 регионах России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе выступления на "правительственном часе" в Госдуме.

Экономика Саид Керимов продаст 3,5% «Полюса» Стоимость продаваемых бумаг по цене закрытия — 24,8 млрд руб. Polyus Gold International Limited (PGIL, структура Саида Керимова) продает на рынке 4,67 млн обыкновенных акций, или 3,5%, золотодобывающей компании ПАО "Полюс".

Политика Эстонский политик предложил обсудить взаимную отмену санкций с Россией Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар предложил президенту Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить взаимную отмену санкций и российских контрмер с главой России Владимиром Путиным.

Политика Россияне определились с симпатиями к Зеленскому и Порошенко Около трети жителей России симпатизируют лидеру первого тура президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

Политика Глава МИД Турции объявил вопрос закупки С-400 у России закрытым Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вопрос закупки у России С-400 закрыт.

Шоу-бизнес Бритни Спирс проведет месяц в психиатрической больнице Американская певица Бритни Спирс зарегистрировалась в психиатрической больнице для прохождения месячного курса лечения.

Экономика Минфин предложил новые налоги вместо сборов По данным СМИ, Минфин предложил ввести в кодекс 5 новых глав: 1. Об экологическом налоге; 2. Утилизационном сборе; 3. Сборе с пользователей автодорог; 4. Налоге с операторов связи; 5. О гостиничном сборе.

Здоровье Россельхознадзор забраковал молоко в Приморье В Приморье Россельхознадзор обнаружил некачественное молоко, сообщает otvprim.ru.

Общество Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами» Денежные доходы (в среднем на душу населения) в 2018 году, по предварительной оценке Росстата, составили 32,6 тыс. руб. Январь 2019 года стал последним месяцем публикации данных о денежных доходах россиян.

Политика Ещё две женщины обвинили Джо Байдена в неуместных прикосновениях Ещё две женщины обвинили экс-вице-президента США Джо Байдена в неподобающем поведении — неуместных и двусмысленных прикосновениях.

Политика В Венесуэле сообщили о начале уголовного процесса над Гуаидо Глава комиссии по вопросам права Национального учредительного собрания Хулио Гарсия Серпа сообщил в эфире венесуэльского телевидения о начале уголовного процесса над объявившим себя временным президентом Хуаном Гуаидо.

Происшествия В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня В Якутске бдительные соседи и полицейские спасли трехмесячного малыша, которого мать бросила в квартире на четыре дня, сообщили в четверг в пресс-службе муниципального управления МВД России "Якутское".