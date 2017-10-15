Футбол

Гол Икарди помог «Интеру» разгромить «Дженоа» в Серии АRT на русском вчера в 17:03

Дженоа — Интер
0 – 4
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Луиджи Феррарис»
Лукас Лерагер
14′
15′
Роберто Гальярдини
27′
Квадво Асамоа
Эрвин Зуканович
35′
Кристиан Ромеро
39′
40′
Мауро Икарди
Антонио Санабрия
Давиде Бираски
41′
54′
Иван Перишич
Стефано Стураро
Даниэль Бесса
65′
66′
Марцело Брозович
Жоау Мариу
74′
Маттео Политано
Борха Валеро
80′
Мауро Икарди
Бальде Кейта
80′
Роберто Гальярдини
Иван Радованович
Лука Маццителли
82′
"Интер" одержал разгромную победу над "Дженоа" в матче 30-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая в Генуе, завершилась в пользу гостей — 4:0. В составе «Интера» дубль оформил Роберто Гальярдини, а также отличились Иван Перишич и Мауро Икарди, который реализовал пенальти.
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