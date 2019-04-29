Футбол
Гол Ибрагимовича помог «Гэлакси» обыграть «Реал Солт-Лейк»Чемпионат вчера в 22:38
В матче регулярного чемпионата MLS «Лос-Анджелес Гэлакси» дома обыграл «Реал Солт-Лейк» — 2:1. Счёт на 16-й минуте открыл нападающий хозяев Уриэль Антуна, ассистентом выступил Крис Понтиус. В середине второго тайма равновесие восстановил Донни Тоя.
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Гол Ибрагимовича принес «Лос-Анджелес Гэлакси» победу над «Реал Солт-Лейк»
Спорт-Экспрессвчера в 22:01
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