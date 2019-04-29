Футбол

Гол Ибрагимовича помог «Гэлакси» обыграть «Реал Солт-Лейк»Чемпионат вчера в 22:38

В матче регулярного чемпионата MLS «Лос-Анджелес Гэлакси» дома обыграл «Реал Солт-Лейк» — 2:1. Счёт на 16-й минуте открыл нападающий хозяев Уриэль Антуна, ассистентом выступил Крис Понтиус. В середине второго тайма равновесие восстановил Донни Тоя.
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«Гэлакси» обыграл «Реал Солт-Лекс» благодаря голу Ибрагимовича

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Ибрагимович принес седьмую победу «Лос-Анджелес Гэлакси» в MLS

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Гол Ибрагимовича позволил «Гэлакси» победить «Реал Солт-Лейк»

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Гол Ибрагимовича помог «Гэлакси» обыграть «Реал Солт-Лейк»

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Гол Ибрагимовича принес «Лос-Анджелес Гэлакси» победу над «Реал Солт-Лейк»

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«Лос-Анджелес Гэлакси» обыграл «Реал Солт-Лэйк», Ибрагимович забил победный гол

Sport24.ruвчера в 22:59
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Учения НАТО «Весенний шторм» стартуют в Эстонии 29 апреля

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В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
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Речь идет о том, чтобы сделать график работы детских дошкольных учреждений и школьных учреждений «семейным», то есть более гибким и удобным для родителей.
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Концерн Jaguar Land Rover тестирует технологию платного сбора информации о поездках владельцев автомобилей британских марок, сообщает Autocar.
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Рубль нашел временную поддержку

Перед основной фазой ослабления рубля курс доллара должен вернутся в зону 64,15—64,30 руб.
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Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
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Сегодня сдувает ветром все грехи – большие и маленькие

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Лос-Анджелес Гэлакси
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Американский футбольный клуб из города Лос-Анджелес, штат Калифорния, выступающий в MLS, высшей футбольной лиге США и Канады. Является одним из десяти клубов, которые основали лигу в 1996 году. Пятикратный чемпион MLS. Победитель Кубка чемпионов КОНКАКАФ 2000 года, один из лишь двух клубов MLS сумевших завоевать этот титул. «Гэлакси» являются одним из наиболее титулованных клубов в лиге.
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