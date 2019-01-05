«Севилья» на своем поле разделила очки с мадридским «Атлетико» в матче 18-го тура чемпионата Испании. В составе хозяев на 37-й минуте голом отличился французский нападающий Виссам Бен-Йеддер. В концовке первого тайма, на 45-й минуте встречи, счет сравнял Антуан Гризманн.

Гол Гризманна спас «Атлетико» от поражения в матче с «Севильей»

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