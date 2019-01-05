Футбол

Гол Гризманна спас «Атлетико» от поражения в матче с «Севильей»
Матч ТВ
12:12

Севилья — Атлетико
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Рамон Санчес Писхуан»
13′
Анхель Корреа
Виссам Бен-Йеддер
37′
45′
Антуан Гризманн
Хесус Навас
46′
Пабло Сарабия
47′
49′
Сауль Ньигес
54′
Антуан Гризманн
60′
Тома Лемар
Витоло
Эвер Банега
72′
77′
Родриго Эрнандес
78′
Диего Годин
79′
Анхель Корреа
Франсиско Монтеро
Пабло Сарабия
Куинси Промес
79′
Йорис Гнаньон
Ибраим Амаду
90′
90′+1′
Томас Парти
Андре Силва
90′+2′
90′+2′
Стефан Савич
Виссам Бен-Йеддер
Bryan Gil
90′+3′
Даниэл Каррису
90′+4′
«Севилья» на своем поле разделила очки с мадридским «Атлетико» в матче 18-го тура чемпионата Испании. В составе хозяев на 37-й минуте голом отличился французский нападающий Виссам Бен-Йеддер. В концовке первого тайма, на 45-й минуте встречи, счет сравнял Антуан Гризманн.
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