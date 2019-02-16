Футбол
Гол Гризманна принес «Атлетико» победу в дерби с «Райо Вальекано»ProstoProSport 12:05
Футболисты «Райо Вальекано» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Испании проиграли землякам из «Атлетико». Встреча, прошедшая в субботу в Мадриде на стадионе «Кампо де Вальекас», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
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