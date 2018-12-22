Футбол

Гол Гризманна помог «Атлетико» победить «Эспаньол»
Матч ТВ
вчера в 12:09

Атлетико — Эспаньол
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Ванда Метрополитано»
Антуан Гризманн
56′
Никола Калинич
Витоло
65′
70′
Серхио Гарсия
Пабло Пьятти
Анхель Корреа
Франсиско Монтеро
72′
72′
Налдо Перейра
Оскар Мелендо
Томас Парти
Желсон Мартинш
77′
82′
Дидак Вила
Адриа Педроса
Ян Облак
85′
88′
Эстебан Гранеро
«Атлетико» дома с минимальным счетом переиграл «Эспаньол» в рамках 17-го тура чемпионата Испании. Победу мадридскому клубу принес точный удар Антуана Гризманна с пенальти во втором тайме. Благодаря этой победе «Атлетико» сравнялся по набранным очкам с лидером турнирной таблицы «Барселоной».
Матч ТВвчера в 12:09

Подробнее о событии

Гол и танец Гризманна — в видеообзоре матча «Атлетико» — «Эспаньол»

Чемпионат01:51

Гол Гризманна помог «Атлетико» победить «Эспаньол»

Матч ТВвчера в 12:09

«Атлетико» благодаря голу Гризманна обыграл «Эспаньол» и догнал по очкам «Барселону»

Спорт-Экспрессвчера в 12:07

Антуан Гризманн забил 200-й гол в карьере

Все про Спорт рувчера в 14:54

«Атлетико» обыграл «Эспаньол» благодаря пенальти

LiveSport.ruвчера в 12:09

Гризманн забил 200-й гол в карьере

Sports.ruвчера в 11:46

Атлетико - Эспаньол ~ прогноз на матч испанской Примеры: каталонцам не избежать проблем

Sport-place21 декабря в 05:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 02:42, Ашберн
Футбол

«Ювентус» одержал победу над «Ромой» в матче Серии А

Туринский «Ювентус» одержал победу над «Ромой» в матче 17-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счётом 1:0.
Обновлено вчера в 23:22
Футбол

«Монако» проиграл «Генгаму» в чемпионате Франции

В матче 19-го тура чемпионата Франции "Монако" на своем поле проиграл "Генгаму".
Обновлено вчера в 19:47
Футбол

Бэйл стал лучшим игроком клубного чемпионата мира

Полузащитник мадридского "Реала" Гарет Бэйл получил "Золотой мяч" лучшего игрока клубного чемпионата мира по футболу.
Обновлено вчера в 22:20
Футбол

«Манчестер Юнайтед» забил пять мячей впервые после ухода Фергюсона

«Манчестер Юнайтед» впервые забил пять мячей в чемпионате Англии после ухода тренера Алекса Фергюсона.
Обновлено вчера в 17:27
Футбол

Дубль Рибери помог «Баварии» обыграть «Айнтрахт» в чемпионате Германии

«Бавария» разгромила «Айнтрахт» в выездном матче 17-го тура чемпионата Германии. Мюнхенский клуб победил со счетом 3:0.
Обновлено вчера в 14:29
Футбол

Месси стал абсолютным рекордсменом по результативности

Обновлено вчера в 14:53
Футбол

Томас Тухель: «„ПСЖ“ должен был забивать гола четыре»

Должны были забивать гола четыре. Но игру контролировали полностью и заслужили победу.
Обновлено в 01:10
Футбол

Вальверде: у «Барселоны» не возникло проблем в матче с «Сельтой»

Обновлено вчера в 16:37
Футбол

Фанаты «Бетиса» в перерыве матча забросали поле мягкими игрушками

В перерыве матча 17-го тура чемпионата Испании между "Бетисом" и "Эйбаром" болельщики домашней команды забросали поле мягкими игрушками.
Обновлено в 01:35
Футбол

Азар признан спортсменом года в Бельгии

Полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар признан спортсменом 2018 года в Бельгии.
Обновлено в 01:15
Футбол

Система Сарри дает сбой в «Челси»

"Лестер" же выиграл два из девяти поединков с момента трагической смерти своего владельца Вишая Шривадданапрабхи.
Обновлено вчера в 21:17
Футбол

«Ювентус» определился с трансферными целями

«Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «Арсенала» Аарону Рэмзи и хавбеку «Реала» Иско.
Обновлено в 01:28
Футбол

Плаза назначен на пост главного тренера «Зенита»

Испанский наставник Жоан Плаза стал новым главным тренером петербургской баскетбольной команды «Зенит», сообщает официальный сайт клуба из Северной столицы.
Обновлено вчера в 11:34
Футбол

Дженнаро Гаттузо: «„Милан“ находится в кризисе»

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо после поражения от "Фиорентины" в матче 17-го тура чемпионата Италии (0:1) заявил, что его команда находится в кризисе.
Обновлено вчера в 13:49
Футбол

«Зенит» опубликовал фотографию Кришито и Ригони

В официальном Твиттере "Зенита" опубликована фотография защитника "Дженоа" Доменико Кришито и нападающего "Аталанты" Эмилиано Ригони.
Обновлено в 01:59
ещё по теме
Эспаньол
Испанский футбольный клуб
Футбольный клуб из города Барселона, в одноимённой провинции Испании. «Эспаньол» является первым в стране футбольным клубом, созданным исключительно испанцами, в ответ на основание иностранцами «Барселоны». Название «Espanyol», и означающее «испанский», было выбрано, чтобы подчеркнуть испанское происхождение. «Эспаньол» является шестым футбольным клубом по суммарному количеству очков, набранных в Примере.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное