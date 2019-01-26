Футбол
Гол Гризманна помог «Атлетико» обыграть «Хетафе»Sport24.ru 12:21
«Атлетико» обыграл «Хетафе» в матче 21-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:0, по голу в составе мадридского клуба забили Антуан Гризманн и Сауль Ньигес. Забитый гол стал для Гризманна 10-м в текущем сезоне испанской Примеры.
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