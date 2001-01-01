Футбол
Гол Горецки принёс «Баварии» победу над «Миланом»Soccer.ru вчера в 23:15
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«Реал» сыграет с «Арсеналом», «Бавария» встретится с «Миланом». Спортивная ТВ-программа, 23 июля
ProstoProSportвчера в 02:29
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 04:18, Ашберн
Музыка
Сын Цоя оценил исполнение «Группы крови» группой Metallica
Обновлено вчера в 19:47
Кино
Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск «Блэйда» с Махершалой Али
Обновлено вчера в 16:57
Политика
Зеленского похвалили за невмешательство в дела Церкви
Украинский лидер Владимир Зеленский не вмешивается в дела Церкви в отличие от экс-президента Петра Порошенко, и «это делает ему честь», заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.
Обновлено в 03:05
Общество
Росприроднадзор: России грозит «экологический Чернобыль»
Обновлено в 00:23
Путешествия
Россияне смогут приезжать на Мальдивы без виз на 90 дней
Согласно договору, россияне смогут посещать Мальдивы по заграничному паспорту без визы в течение 90 дней.
Обновлено в 03:18
Политика
Борис Джонсон станет премьером Великобритании
Со среды, с 24 июля, Джонсон сменит Терезу Мэй на посту премьер-министра Великобритании.
Обновлено вчера в 07:17
Происшествия
Навальный сообщил о своем задержании
Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки.
Обновлено в 03:58
Экология
Дымка с неприятным запахом окутала Екатеринбург
Обновлено в 01:47
Происшествия
Сотрудника МЧС задержали после пожара в лагере «Холдоми»
В рамках расследования ЧП в палаточном лагере "Холдоми", где в огне погибли четыре ребенка, задержан сотрудник МЧС, который, как полагают следователи, знал о нарушении противопожарных норм, но не принял мер для их устранения, сообщает СКР.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Анталье
Большинство раненых пострадали из-за осколков стекла, они были направлены машинами скорой помощи в больницы Кемера и Кумлуки.
Обновлено в 03:07
Игры
Tetris Effect можно купить только в EGS. А вот для её запуска нужна платформа SteamVR
Правда, если у пользователя есть гарнитура Oculus Rift, то всё не так плохо, ведь игра поддерживает и платформу OculusVR.
Обновлено в 02:03
Общество
В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными
Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
Обновлено вчера в 23:36
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Финансы
В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты
Некоторые банки Швейцарии начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
В Катайске директор детдома обокрал сироту на 800 тысяч
Исполняющий обязанности директора детского дома выманил в подростка 800 тысяч рублей.
Обновлено в 03:19
Происшествия
ФСБ проводит обыски в нескольких бизнес-центрах Петербурга
Во вторник, 23 июля, сотрудники ФСБ и управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти проводят оперативные мероприятия в нескольких бизнес-центрах в разных районах города.
Обновлено вчера в 10:14
Политика
В команде Зеленского рассказали о размене Крыма на Донбасс
Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что новая власть может признать Крым российским в обмен на разрешение ситуации в Донецке и Луганске.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Посаженного отцом на цепь ребенка на Кубани могут отправить к матери
Обновлено вчера в 09:53
Политика
Ельцин собирался продать Карелию Финляндии
Россия могла отказаться от Карелии и продать ее Финляндии в начале 90-х годов, когда президентом РФ был Борис Ельцин Об этом сообщила крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat со ссылкой на тогдашнего заместителя МИД Андрея Федорова.
Обновлено 21 июля в 23:57
Происшествия
Северная Корея захватила российское судно
«По словам представителей МИД КНДР, судно задержано за "нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР"», — сообщило диппредставительство.
Обновлено в 01:57
Футбол
Полузащитник «Реала» Асенсио может пропустить сезон из-за травмы
Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио получил серьёзную травму во время матча с лондонским «Арсеналом».
Обновлено в 01:55
Футбол
Месси дисквалифицирован на 1 матч и оштрафован
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получил 1-матчевую дисквалификацию и оштрафован на 1,7 тысячи евро за свои критические высказывания во время Кубка Америки, рапортует AS.
Обновлено в 01:10
Происшествия
В МЧС не подтвердили данные о перевернувшейся на Москве-реке лодке
Ранее телеканал "РЕН ТВ" сообщил о том, что на Москве-реке якобы перевернулась лодка, на которой было около 15 человек, и в результате происшествия есть пострадавшие.
Обновлено в 03:48
Единоборства
В США скончался российский боксёр Максим Дадашев
28-летний российский боксёр Максим Дадашев умер в США из-за осложнений после травм, полученных в поединке с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
Обновлено вчера в 13:27
Спорт
Закарин принял решение покинуть Katusha-Alpecin
Генеральный менеджер Katusha-Alpecin Жозе Азеведо сообщил, что российский велогонщик Ильнур Закарин принял решение покинуть команду.
Обновлено в 02:55
Наука
Ученые рассказали о существовании таинственных чудовищ в Антарктиде
Ученые после проведения ряда исследований рассказали о существовании таинственных чудовищ на территории Антарктиды.
Обновлено в 02:16
Политика
Спецпрокурор по «российскому делу» вызван на допрос в конгресс
Спецпрокурор по "российскому делу" Роберт Мюллер уже заявлял, что больше не будет ничего говорить о "вмешательстве" Кремля после завершения расследования, однако дал согласие выступить в конгрессе.
Обновлено в 01:37