"Бавария" одержала победу над "Миланом" в матче Международного Кубка чемпионов.

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Происшествия ФСБ проводит обыски в нескольких бизнес-центрах Петербурга Во вторник, 23 июля, сотрудники ФСБ и управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти проводят оперативные мероприятия в нескольких бизнес-центрах в разных районах города.

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