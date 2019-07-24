Футбол

Гол Горецки принес «Баварии» победу над «Миланом»Спорт-Экспресс 00:33

"Бавария" обыграла "Милан" (1:0) в матче Международного кубка чемпионов. Единственный мяч в концовке первого тайма забил Леон Горецка.
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Бавария - Милан - 1:0. Гол и лучшие моменты

Матч ТВ12:15

Гол Горецки принес «Баварии» победу над «Миланом» в товарищеском матче

Советский спорт01:13

«Бавария» — «Милан». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч Международного кубка чемпионов 24 июля 2019 года

LiveSport.ru22 июля в 09:00

Обзор матча Бавария — Милан 24 июля 2019 — 1:0. счет, голы, статистика игроков

КП - Иркутск00:20

Гол Горецки принес «Баварии» победу над «Миланом»

Спорт-Экспресс00:33

Классный пас Мюллера — в видеообзоре матча «Бавария» — «Милан»

Чемпионат01:59

Прогноз на матч «Бавария» – «Милан»: голов много не будет

Legalbet22 июля в 07:06
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 13:28, Ашберн
Политика

Путин посетил Дом русского зарубежья имени Солженицына

Обновлено в 12:11
Общество

Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено в 12:47
Экономика

Госдума повысила НДС на пальмовое масло

Депутаты Госдумы, как и ожидалось, одобрили в третьем чтении отмену льготной ставки НДС для пальмового масла.
Обновлено в 06:40
Политика

Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17

Полковник Сакри утверждает, что к нему приходили агенты ФБР США, которые хотели увидеть черные ящики, а украинские власти пытались заставить оставить черные ящики им. Стоит отметить, что в фильме интервью дает премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.
Обновлено в 13:24
Финансы

Российские банки резко увеличили запасы валюты

По данным аналитика Райффайзенбанка Дениса Порывая, в июне у банков запас валютной ликвидности вырос на 3,7 миллиарда долларов и составил 18,8 миллиарда долларов.
Обновлено в 12:07
Игры

Создателей GTA V могут засудить за онлайн-казино в игре

В Grand Theft Auto Online недавно открылось казино, где игроки могут внести вполне реальные деньги за игру.
Обновлено в 00:53
Происшествия

Власти Хабаровского края закрывают лагерь «Холдоми»

Министр образования Хабаровского края Алла Кузнецова на заседании КЧС заявила, что лагерь "Холдоми", в котором погибли дети, необходимо закрыть.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие

Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России

Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Политика

В Чечне прокомментировали информацию о выстреле Кадырова в Дасаева

Власти Чечни не оставили без внимания публикацию «Новой газеты», где утверждалось, что глава республики Рамзан Кадыров якобы лично прострелил ногу местному жителю Имрану Дасаеву, подозреваемому в связях с вооруженным подпольем.
Обновлено в 12:35
Происшествия

Россия поставила перед КНДР вопрос об условиях для задержанных моряков

Москва поставила перед Пхеньяном вопрос об обеспечении надлежащих условий пребывания задержанных моряков на время проверочных мероприятий, сообщили в Министерстве иностранных дел России.
Обновлено в 12:47
Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Кино

Появилось видео с неудачными дублями из «Мстителей: Финал»

После съемок трехчасового блокбастера «Мстители: Финал» осталось множество испорченных и неудачных дублей, в которых актеры ошибаются или откровенно валяют дурака.
Обновлено в 10:43
Кино

Умер голландский актер Рутгер Хауэр

Обновлено в 13:12
Политика

Путин провел встречу с экс-президентом Киргизии

Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес

Вдова развеяла прах Сергея Доренко на горе Митридат в Керчи

Журналист родился в этом городе Москва, 24 июля. Вдова Сергея Доренко развеяла прах супруга на горе Митридат в Керчи.
Обновлено в 07:42
Политика

Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами

«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
Политика

Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском", сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 10:29
Происшествия

Путин выразил соболезнования семьям погибших в палаточном лагере

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям детей, погибших в результате пожара на территории палаточного лагеря "Холдоми" в Хабаровском крае.
Обновлено в 13:00
Политика

В Киеве анонсировали скорое освобождение украинских моряков

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о достигнутой между Киевом и Москвой договорённости по освобождению украинских моряков, арестованных в результате провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 09:27
Общество

Госдума повысила предельный возраст службы для полицейских на пять лет

Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и расширяет для них ряд социальных гарантий.
Обновлено в 06:55
Общество

Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»

Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Музыка

Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica

Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес

Молодая возлюбленная Виторгана продемонстрировала фигуру в бикини

28-летняя актриса и новая пассия Максима Виторгана Нино Нинидзе поделилась в Сети фотографией в купальнике.
Обновлено в 09:27
Политика

Борис Джонсон назначен премьер-министром Великобритании

Борис Джонсон официально вступил в должность премьер-министра Великобритании в среду, 24 июля.
Обновлено в 10:38
Экономика

Суд арестовал активы экс-совладельца и бывших руководителей «Открытия»

Просьбу об обеспечительных мерах истец обосновал опасениями, что ответчики могут предпринять «действия, направленные на сокрытие своих активов и уменьшение объема принадлежащего им имущества».
Обновлено в 11:03
Общество

Власти назвали некорректным сравнение иркутского химпрома с Чернобылем

Местные власти считают некорректным сравнение с Чернобылем.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Блогер умер в прямом эфире во время поедания гекконов и многоножек

Китайский видеоблогер Сан умер во время прямой трансляции, когда он запивал алкоголем живых гекконов и поедал ядовитых многоножек.
Обновлено вчера в 11:35
Космос

В ближайшие часы около Земли пролетят два больших астероида

В любом случае волноваться не стоит: NASA не причислило этот астероид к опасным, так как его шансы на столкновение с Землей слишком ничтожны.
Обновлено в 07:46
Экология

Жители Екатеринбурга жалуются на запах дыма и химических веществ

Жители Екатеринбурга жалуются на запах дыма и туман, окутавший город утром 24 июля.
Обновлено в 02:56
Экономика

Минфин предложил повысить таможенный сбор за товары из-за границы

Ставка сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за границы для личных нужд может вырасти в два раза.
Обновлено в 03:54
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