Футбол

Гол Головина помог «Монако» обыграть «Тулузу»РИА Новости вчера в 16:00

На 15-й минуте матча чемпионата Франции против "Тулузы" хавбек оторвался от защитников и точно пробил в угол. Это уже второй гол Александра Головина за "Монако". Субботняя игра в Монако завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.
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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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