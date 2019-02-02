Футбол
Гол Головина помог «Монако» обыграть «Тулузу»Вести.Ru 16:08
"Монако" прервал череду неудач и обыграл "Тулузу" в 23 туре чемпионата Франции с резульатом 2:1. Один из мячей в составе победителей забил Александр Головин. На уходящей неделе Головин забил свой первый мяч во Франции, но это был кубковый матч.
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