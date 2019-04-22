Футбол

Гол Головина не спас «Монако» от поражения «ПСЖ»Газета.Ru 17:17

Единственный гол "Монако" оформил российский полузащитник Александр Головин. Также в матче впервые с января на поле появился бразильский форвард Неймар, который проходил лечение после травмы. У "ПСЖ" в активе 85 очков и досрочная победа в чемпионате.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Жардим о матче с «ПСЖ»: «Мбаппе показал свою эффективность»

Sport24.ru19:20

Гол Головина не спас «Монако» от поражения «ПСЖ»

Газета.Ru17:17

Головин стал первым россиянином с 2004 года, забившим два мяча за сезон в лиге 1

Спорт-Экспресс19:58

ПСЖ в ранге чемпиона обыграл «Монако». Головин забил гол, Мбаппе - три

Soccer.ru16:58

Смотрим, как Головин забил «ПСЖ»: понадобилось всего два касания

Sports.ru19:05

Гол Головина помог «Монако» избежать разгрома от «ПСЖ»

Матч ТВ16:59

Победа «Ливерпуля», чемпионство «ПСЖ» и гол Головина, травма Черышева

Чемпионат17:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 20:29, Ашберн
Шоу-бизнес

Евгений Болдин: «Ничего не хочу слышать о Пугачевой»

Обновлено в 13:00
Политика

Кучма высказал пожелания будущему президенту Украины

Кучма пожелал будущему президенту меньше обещать и больше делать, а также быть честным и порядочным перед своим народом.
Обновлено в 05:35
Происшествия

В ДТП со «скорой» на Кубани погибли два человека и трое пострадали

В результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Крымском районе Краснодарского края погибли два человека, ещё трое пострадали.
Обновлено в 13:21
Энергетика

«Транснефть» нашла источник загрязнения идущей в Белоруссию нефти

Компания «Транснефть» выяснила, что источник загрязения нефти, поступающей на белорусские НПЗ в Мозыре и «Нафтан», находится на участке нефтепровода Самара-Унеча.
Обновлено в 17:05
Футбол

«Валенсия» обыграла «Бетис», Черышев получил травму

Обновлено в 16:55
Политика

Савченко назвала виновных в ухудшении отношений Украины и России

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, заявила, что отношения между Украиной и Россией испортили "безмозглые" политики.
Обновлено в 19:41
Музыка

Дочь Алсу оправдалась за выступление в шоу «Голос» с песней Началовой

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова оправдалась за свое выступление в шоу "Голос" с песней недавно ушедшей из жизни артистки Юлии Началовой.
Обновлено в 04:25
Политика

Саакашвили увидел «российский след» в беспорядках в Панкисском ущелье

События в Панкисском ущелье обусловлены несколькими факторами, включая "интерес России к беспорядкам" в регионе.
Обновлено в 18:39
Наука

Патриарх Кирилл заявил, что появление Вселенной не объяснимо наукой

Обновлено в 16:17
Футбол

«Урал» переиграл «Рубин» в матче РПЛ

Обновлено в 16:54
Общество

Возведение «Северомуйского тоннеля-2» начнется в течение года

Ранее глава РЖД Олег Белозеров говорил, что первый Северомуйский тоннель, который строился в течение 25 лет, представляет собой "бутылочное горлышко" на БАМе.
Обновлено в 11:28
Политика

ЦИК Украины обработал половину протоколов на выборах президента

Обновлено в 20:21
Спорт

Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе

Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
Обновлено в 06:47
Общество

Теплицы хотят облагать штрафами и налогами

Россиян вынуждают оформлять теплицы как объект недвижимости и платить налоги, сообщает «URA.RU».
Обновлено в 14:34
Шоу-бизнес

Дмитрий Иванов поставил Лолите ультиматум об уходе со сцены

Супруг певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов запрещает ей выходить на сцену из-за проблем со здоровьем.
Обновлено в 04:06
Шоу-бизнес

Яна Поплавская заявила, что последний муж Ирины Цывиной избивал ее

Актриса Ирина Цывина умерла в ночь на 18 апреля. Прощание с ней состоится 22 апреля в Доме кино в Москве.
Обновлено в 04:20
Политика

Администрация Порошенко пригласила украинцев на акцию «Спасибо, Петр»

Обновлено в 19:37
Политика

Владимир Зеленский обыграл Петра Порошенко

Владимир Зеленский обыграл Петра Порошенко В воскресенье, 21 апреля, стало ясно, что шоумену Владимиру Зеленскому на ближайшие пять лет придется забросить актерскую карьеру.
Обновлено в 13:28
Политика

Зеленский дал первые обещания по Донбассу

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который, по данным экзитполов, победил в выборах главы государства, пообещал добиться прекращения огня в Донбассе, пишет в воскресенье, 21 апреля, ТАСС.
Обновлено в 14:40
Политика

Бабченко: Украина, ты одурела

Заместитель гендиректора украинского телеканала ATR Айдер Муждабаев и журналист Аркадий Бабченко отреагировали на предварительные результаты президентских выборов на Украине, где с большим отрывом Владимир Зеленский опережает Петра Порошенко.
Обновлено в 14:10
Политика

В штабе Зеленского назвали переговоры с Россией приоритетом

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, лидирующего по данным экзит-полов, заявили о намерении вести переговоры с Россией, передает РБК.
Обновлено в 15:25
Армия и оружие

Распотрошенные Россией Ан-124 признали аутсайдерами

Обновлено в 17:16
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Кино

Вторая серия «Игры престолов» утекла в сеть

Пользователи из Германии, оплатившие просмотр восьмого сезона сериала, смогли посмотреть вторую серию сразу после окончания первого эпизода.
Обновлено в 16:12
Авто

Автолюбитель оценил подержанный Toyota Land Cruiser 200 выпуска 2013 года

Первое, что заметил автолюбитель, это то, что на Toyota Land Cruiser 200 установлены очень хорошие шины.
Обновлено в 13:08
Происшествия

Защита Бутиной просит суд США исключить из дела экспертную оценку экс-сотрудника ФБР

Адвокаты арестованной в США россиянки Марии Бутиной просят суд исключить из дела экспертную оценку и показания бывшего сотрудника Федерального бюро расследований (ФБР) Роберта Андерсона, который утверждал, что совершенные ей действия "были предприняты от лица российских властей".
Обновлено в 19:21
Политика

Мэра Даугавпилса и вице-мэра Риги обыскали после возвращения из Москвы

Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил, что его обыскали в аэропорту Риги после возвращения из Москвы, а в субботу обыск прошел у вице-мэра Риги Вадима Баранника.
Обновлено в 15:08
Экономика

Коломойский выиграл третий иск по делу «Приватбанка»

Третье решение в пользу Коломойского по "Приватбанку" было принято в субботу, 20 апреля, однако пока решение суда в силу не вступило.
Обновлено в 07:21
Политика

Биография Владимира Зеленского

Происхождение Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украинской ССР (ныне - Украина).
Обновлено в 14:24
Экономика

«Ташир» дает прикурить

У группы появились интересы на табачном рынке О том, что Калужская табачная фабрика может быть связана с группой "Ташир", рассказал источник "Ъ" на табачном рынке.
Обновлено в 17:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное