Гол Головина не спас «Монако» от поражения «ПСЖ»Газета.Ru 17:17

Единственный гол "Монако" оформил российский полузащитник Александр Головин. Также в матче впервые с января на поле появился бразильский форвард Неймар, который проходил лечение после травмы. У "ПСЖ" в активе 85 очков и досрочная победа в чемпионате.

Гол Головина не спас «Монако» от поражения «ПСЖ»

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