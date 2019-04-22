Футбол

Гол Головина не спас «Монако» от поражения «ПСЖ»Газета.Ru 17:17

Единственный гол "Монако" оформил российский полузащитник Александр Головин. Также в матче впервые с января на поле появился бразильский форвард Неймар, который проходил лечение после травмы. У "ПСЖ" в активе 85 очков и досрочная победа в чемпионате.
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Хет-трик Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Монако», Головин отметился голом (видео)

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Гол Головина на «Парк де Пренс», форма c Нотр-Дамом, камбэк Неймара. «ПСЖ» отметил чемпионство

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Гол Головина не спас «Монако» от поражения «ПСЖ»

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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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