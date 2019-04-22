Футбол
Гол Головина не спас «Монако» от поражения «ПСЖ»Газета.Ru 17:17
Единственный гол "Монако" оформил российский полузащитник Александр Головин. Также в матче впервые с января на поле появился бразильский форвард Неймар, который проходил лечение после травмы. У "ПСЖ" в активе 85 очков и досрочная победа в чемпионате.
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Саакашвили увидел «российский след» в беспорядках в Панкисском ущелье
События в Панкисском ущелье обусловлены несколькими факторами, включая "интерес России к беспорядкам" в регионе.
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Петрозаводчанка Елизавета Елина выступила в шоу «Ты супер!» на НТВ
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Как оказалось, первый Honor с 5G выйдет уже в текущем году.
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Эсминец Военно-морских сил США USS Ross в воскресенье, 21 апреля, зашел в порт Батуми, сообщается на сайте посольства США в Грузии.
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