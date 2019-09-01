Футболисты московского ЦСКА одолели тульский "Арсенал" в выездном матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) - 2:1. Победу московскому клубу принес точный удар ивуарийского защитника Седрика Гогуа, проводившего дебютную игру за армейцев.

Культура В Петербурге репетируют рекордную акцию «Гимн России» На стадионе «Газпром Арена» в Петербурге 30 августа в 12:30 началась пресс-репетиция всероссийской акции «День гимна», которая посвящена 75-летию мелодии современного гимна Российской Федерации.

Наука Ученые: Питающиеся водорослями бактерии могут формировать облака Ученые выяснили, что под влиянием течений и шторма мельчайшие бактерии, которые употребляют в пищу цветущие морские водоросли Северного Ледовитого океана, способны попадать в атмосферу.

Футбол Семак назвал тяжёлым и нервным матч со «Спартаком» Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу команды над московским «Спартаком» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Хоккей «Авангард» победил ЦСКА и впервые выиграл Кубок Открытия Ответный матч команд состоится 27 октября и стартует в 17:10 по мск.

Общество Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.

Армия и оружие Ополченцы с Донбасса перекроят криминальный мир России Тысячи боевиков Тысячи ополченцев с Донбасса в этом году могут перебраться в центральные регионы России, прогнозирует в разговоре с "URA.RU" адвокат, писатель, автор книги "Замурованные" Иван Миронов.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.

Единоборства Ломаченко завоевал новый пояс, победив Кэмпбелла Украинец победил, сохранив титулы по версии WBA Super и WBO. А также взял новый пояс — по версии WBC.

Игры Опубликованы свежие скриншоты нового Microsoft Flight Simulator Компания Microsoft выпустила шесть свежих скриншотов из своего будущего Flight Simulator, которые демонстрируют визуальные красоты игры.

Общество Почти 600 тысяч человек посетили авиасалон МАКС-2019 Около 600 тыс. человек посетили авиасалон МАКС-2019, который проходил в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Экономика Алтынбанк вносит изменения в тарифы по дебетовым картам Со 2 сентября 2019 года вступают в силу изменения по картам Алтынбанка.

Политика Зариф: Иран может отказаться от нового сокращения ядерных обязательств Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран подготовил меры по третьему этапу сокращения обязательств в рамках ядерной сделки, добавив, что они жестче, чем предыдущие меры Ирана.

Происшествия Близкие погибших во время теракта в Беслане вспомнили дни трагедии Близкие и родственники людей, которые погибли и были ранены 15 лет назад во время теракта в школе Беслана, поделились своими воспоминаниями о дне трагедии.

Политика Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.

Политика Президент Польши хочет выставить счет Германии за Вторую мировую Президент Польши вновь намерен выставить счет Германии: в 80-летнюю годовщину начала Второй мировой войны Анджей Дуда дал интервью газете Bild, в котором заявил, целью сговора Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера было уничтожение Польши.

Футбол «Витесс» Слуцкого обыграл АЗ и вышел на первое место «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, в матче 5-го тура чемпионата Голландии на своем поле обыграл АЗ.

Экономика Швеция обложит банки новым налогом из-за военной угрозы от России Шведское правительство планирует ввести новый налог для банков из-за наращивания военного присутствия России в Балтийском море, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министерства финансов страны.

Политика Президент Эстонии заявила об окончании Второй мировой 25 лет назад «Для Эстонии Вторая мировая война на самом деле закончилась всего 25 лет назад, когда нашу территорию покинули последние вагоны с техникой оккупационных войск», — цитирует Кальюлайд канцелярия президента.

Наука Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб Гель, изобретенный китайскими учеными, может оставить стоматологов без большой части работы, потому что с его появлением необходимость в восстановлении зубов с помощью пломб отпадает.

Наука Выращенный в пробирке мини-мозг начал проявлять нейронную активность Исследователи, которые начали выращивание искусственного человеческого мозга в лабораторном комплексе, заявили о том, что данный орган начал демонстрировать нейронную активность.

Политика США пообещали Зеленскому всячески поддерживать Украину США будут поддерживать Украину, заявил американский вице-президент Майк Пенс на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.