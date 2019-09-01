Футбол

РИА НовостиРИА НовостиГол Гогуа принес ЦСКА победу в выездном матче с тульским «Арсеналом»

Арсенал (Тула) — ЦСКА
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
Даниил Лесовой
10′
17′
Ильзат Ахметов
Горан Чаушич
38′
43′
Яка Бийол
Такума Нисимура
48′
Иван Обляков
Сергей Ткачев
Роберт Бауэр
58′
Александр Ломовицкий
73′
74′
Седрик Гогуа
Александр Ломовицкий
Эванс Кангва
75′
76′
Иван Обляков
Кристиян Бистрович
Горан Чаушич
Ламек Банда
89′
89′
Ильзат Ахметов
Константин Марадишвили
Футболисты московского ЦСКА переиграли на выезде тульский "Арсенал" в матче восьмого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в воскресенье в Туле, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
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