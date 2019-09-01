Футбол
РИА НовостиГол Гогуа принес ЦСКА победу в выездном матче с тульским «Арсеналом»
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
Даниил Лесовой
|10′
|17′
Ильзат Ахметов
Горан Чаушич
|38′
|43′
Яка Бийол
Такума Нисимура
|48′
Иван Обляков
Сергей Ткачев
Роберт Бауэр
|58′
Александр Ломовицкий
|73′
|74′
Седрик Гогуа
Александр Ломовицкий
Эванс Кангва
|75′
|76′
Иван Обляков
Кристиян Бистрович
Горан Чаушич
Ламек Банда
|89′
|89′
Ильзат Ахметов
Константин Марадишвили
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
36
Левашов
9
Комбаров
6
Беляев
8
Григалава
21
Альварес
4
Бауэр
29
Банда
23
Горбатенко
10
Кангва
48
Луценко
22
Лесовой
35
Акинфеев
27
Гогуа
78
Дивеев
23
Магнуссон
2
Фернандес
87
Марадишвили
25
Бистрович
20
Кучаев
8
Влашич
9
Чалов
19
Нисимура
ЦСКА
Расстановка 3‑4‑3
Футболисты московского ЦСКА переиграли на выезде тульский "Арсенал" в матче восьмого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в воскресенье в Туле, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 13:42, Вашингтон
Футбол
«Зенит» вновь попытается купить хавбека «Ренна» Гренье
Metaratings 12:30
Происшествия
В Петербурге эвакуируют людей из ТЦ из-за задымления
В МЧС заявили, что в торговом центре «Родео Драйв» в Санкт-Петербурге эвакуируют людей из-за задымления в ресторане.
RT на русском 12:32
Политика
США пообещали Зеленскому всячески поддерживать Украину
США будут поддерживать Украину, заявил американский вице-президент Майк Пенс на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 13:38
Происшествия
Гонщик «Формулы-2» Юбер погиб в результате аварии на гонке в Бельгии
RT на русском вчера в 13:08
Общество
Президентское кадетское училище открылось в Кемерово
Первая очередь президентского кадетского училища на 360 мест открылась в Кузбассе, в церемонии открытия приняли участие статс-секретарь Минобороны Николай Панков и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:05
Общество
Ураган «Дориан» у берегов США усилился до пятой категории
Надвигающийся на штат Флорида ураган "Дориан", сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира - Симпсона.
ТАСС 08:10
Культура
Сергей Светлаков временно вернется в «Уральские пельмени»
Известный юморист Сергей Светлаков на время вернется в состав шоу «Уральские пельмени» и сыграет в составе команды уже 3 сентября на «Вечере встреч выпускников».
Вечерняя Москва 08:33
Армия и оружие
Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
Российская газета вчера в 07:44
Экономика
Швеция обложит банки новым налогом из-за военной угрозы от России
Шведское правительство планирует ввести новый налог для банков из-за наращивания военного присутствия России в Балтийском море, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министерства финансов страны.
Ведомости 13:15
Армия и оружие
В Афганистане погиб мэр города Файзабад
На этой неделе власти Афганистана объявили о начале в Бадахшане масштабной военной операции против талибов.
Эхо Москвы 13:00
Происшествия
В Саратове отец убил больную двухмесячную дочь
В Саратове 38-летний мужчина убил свою двухмесячную дочь с врожденным заболеванием.
Российская газета 01:09
Происшествия
В Самаре ребенок умер после падения плиты со здания Дворца культуры
С облицовочной плиты фасада Дворца культуры с высоты 1-1,5 метра на 10-летнего ребенка обрушилась мраморная плита.
РИА Новости 12:47
Общество
Минтруд посчитал число работающих пенсионеров в России
Российский министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что в настоящее время в стране находятся на пенсии и работают 7,3 миллиона человек.
Газета.Ru 04:19
Хоккей
«Авангард» победил ЦСКА в матче за Кубок открытия КХЛ
Финалист Кубка Гагарина прошлого сезона омский "Авангард" обыграл действующего обладателя трофея ЦСКА в матче за Кубок открытия сезона-2019/20.
ТАСС 10:53
Происшествия
МВД прокомментировало смерть избитого полицейским подростка
Управление МВД России по Брянской области прокомментировало смерть 17-летнего юноши, избитого бывшим майором полиции.
Lenta.ru 12:15
Происшествия
В Беслане началась трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в школе
Около 3 тыс. человек пришли почтить память жертв теракта, который 15 лет назад произошел в школе №1 Беслана, в первые часы трехдневной вахты.
РБК 07:13
Политика
Пушков отреагировал на обещание нового главы МИД Украины о Донбассе
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал обещание нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко относительно конфликта в Донбассе.
Газета.Ru 30 августа в 22:25
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Происшествия
Консульство России проверяет данные о гибели ребёнка в США
Генеральное консульство России в Нью-Йорке проверяет сообщения СМИ о гибели ребёнка из России у побережья Атлантического океана в штате Массачусетс.
RT на русском 12:34
Происшествия
«Аллегро» опаздывает в Петербург. Поезд придет минимум на час позже
Скоростной поезд «Аллегро» 786, который должен был отправиться из Хельсинки в 16.00 и прибыть в Петербург в 19.27, опаздывает примерно на 70 минут.
Фонтанка.Ру 11:15
Политика
КПРФ обсудит решение Бортко сняться с выборов губернатора Петербурга
КПРФ обсудит решение режиссера Владимира Бортко снять свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга после окончания голосования.
DP.RU 05:28
Политика
Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
Lenta.ru вчера в 07:46
Наука
Светодиодные лампы останутся в прошлом: новый свет
Максим Гарькуша Матчасть В "лампе Шешина" (по фамилии заместителя заведующего кафедрой вакуумной электроники МФТИ) свет дает люминофор, которым покрыта внутренняя сторона вакуумной колбы; свечение люминофора вызывает поток электронов с катода в цоколе.
Популярная механика 05:19
Политика
Правила призыва в армию изменились в России
С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.
РИА Новости 03:06
Политика
Зеленский рассказал о планах на встречу с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда встретится с российским лидером Владимиром Путиным.
Мойка78 вчера в 15:06
Футбол
Гончаренко назвал справедливой победу ЦСКА в Туле
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после гостевого матча 8-го тура с тульским «Арсеналом» (2:1) назвал победу закономерной.
Спорт-Экспресс 12:31