Футболисты московского ЦСКА переиграли на выезде тульский "Арсенал" в матче восьмого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в воскресенье в Туле, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Гол Гогуа принес ЦСКА победу в выездном матче с тульским «Арсеналом»

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