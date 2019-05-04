Гол Фернандо принес «Спартаку» победу над «Уралом»Российская газета 09:05

На 82-й минуте Фернандо решился на дальний удар и не прогадал. Гол бразильского полузащитника принес "Спартаку" важнейшую победу. Как минимум на сутки "красно-белые" приблизились к тройке.

Происшествия Появилось видео с места гибели резидентов Stand Up В сети появилось видео с места ДТП, в котором погибли резиденты проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Политика Зеленский пообещал ответить на выдачу украинцам российских паспортов Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить на решение Кремля упростить получение гражданства России для жителей Донбасса.

Политика Жители ДНР выстроились в очередь для получения российского паспорта «ФедералПресс» ранее писал, что президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ о предоставлении жителям ДНР и ЛНР российского гражданства в упрощенном порядке.

Хоккей Сборная России по хоккею проиграла финнам Российские хоккеисты проиграли Финляндии (1:3) во второй встрече заключительного этапа Евротура сезона 2018/19, который проходит в чешском Брно.

Здоровье В Нижнекамске скончался известный врач-аллерголог Рифкат Гатупов В Нижнекамске на 61-м году скончался главный специалист по аллергологии и иммунологии Управления здравоохранения по Нижнекамскому району Рифкат Гатупов.

Хоккей Сборная Белоруссии вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею Сборная Белоруссии в овертайме уступила команде Казахстана со счетом 2:3 в четвертом матче первого дивизиона группы А чемпионата мира - 2019, но гарантировала себе участие в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею в 2020 году.

Религия Поездку патриарха в Петербург перенесли Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Санкт-Петербург для освящения главного собора Новодевичьего монастыря решено перенести с 4 мая на конец месяца.

Космос В продаже появились фрагменты космического корабля «Аполлон-11» Часть термоскотча, из которой были получены эти образцы, обеспечивала теплоизоляцию для командного модуля NASA «Аполлон-11».

Политика Трамп заявил об огромном потенциале для хороших отношений России и США Американский лидер Дональд Трамп вновь назвал хорошим телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и отметил, что у двух государств огромный потенциал для хороших отношений.

Происшествия На Украине журналист попал в реанимацию после нападения неизвестного Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил в Facebook, что речь идет о нападении на журналиста Вадима Комарова.

Шоу-бизнес Ольга Бузова прошлась по ковровой дорожке в Дубае в прозрачном платье Эмин Агаларов и Ольга Бузова Стоит отметить, что Ольга Бузова не впервые выходит в свет в прозрачном наряде.

Происшествия На западе Москвы обрушился башенный кран На западе Москвы на Гжатской улице произошло падение башенного крана, в районе ЧП перекрыто движение.

Политика Зеленский прокомментировал вопрос роспуска Рады Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский оценил вопрос роспуска Верховной рады страны.

Происшествия СК возбудил дело после инцидента с ребенком на воздушном шаре в Крыму Инцидент произошел в Феодосии утром в пятницу, 3 мая. В корзине воздушного шара находились четверо взрослых и один ребенок.

Культура В «Союзмультфильме» рассказали, почему у Чебурашки нет хвоста Шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков рассказал о том, что кукла Чебурашки создавалась довольно долго, а длинный хвост необычного зверька было решено убрать непосредственно перед съемками мультфильма, передает РИА Новости.

Политика Украинский генпрокурор Юрий Луценко замечен с семьей в аэропорту Рима Пребывающего на должности генпрокурора Украина Юрия Луценко заметили с семьей в аэропорту Рима.

Футбол «Тоттенхэм», играя второй тайм вдевятером, проиграл «Борнмуту» «Тоттенхэм» уступил «Борнмуту» в гостевом матче 37-го тура английской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 0:1.

Происшествия Большой охотник за подлодками нашелся на дне Баренцева моря Найденный на дне Баренцева моря близ острова Кильдин в 2016 году корабль оказался советским большим морским охотником БО-224, который был потоплен немцами в марте 1945 года.

Экономика Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян С 2017 года на фоне падения доходов населения активно растет и объем выданных потребительских кредитов и микрозаймов.

Общество В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка» из-за заторов Власти города Актобе в Казахстане отменили шествие в рамках акции «Бессмертный полк», которое должно было состояться 9 мая.