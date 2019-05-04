Гол Фернандо принес «Спартаку» победу над «Уралом»LiveSport.ru 08:54

В матче 27-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» на выезде одолел «Урал» — 1:0. Первый опасный момент на 28-й минуте создали «красно-белые», когда после удара Айртона из-за пределов штрафной площади мяч угодил в перекладину. «Шмели» могли забить на последней минуте первого тайма.

Политика Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса Победитель второго тура выборов на пост президента Украины Владимир Зеленский заявил, что совместно со своей командой готовит ответные меры в связи с введением упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей Донбасса.

Религия Поездку патриарха в Петербург перенесли Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Санкт-Петербург для освящения главного собора Новодевичьего монастыря решено перенести с 4 мая на конец месяца.

Общество В пяти районах Курганской области ввели режим ЧС Природные пожары в регионе постоянно угрожают населенным пунктам. Работу экстренных служб усложняет сухая ветреная погода.

Общество В Петербурге откроется Фестиваль ледоколов Фестиваль ледоколов откроется в субботу в Петербурге.

Армия и оружие Турецкая газета объяснила страх США перед российскими С-400 в Турции США опасаются того, что Турция станет вести более самостоятельную и активную политику на Ближнем Востоке, когда получит российские комплексы противовоздушной обороны С-400.

Армия и оружие Боевики могут готовить наступление на сирийскую Хаму Центр по примирению в Сирии не исключает, что боевики создают на юге Идлибской зоны деэскалации ударную группировку для наступления на город Хама.

Общество Актобе отказался от «Бессмертного полка» В казахстанском городе Актобе отказались от проведения акции "Бессмертный полк".

Авто Основные преимущества и недостатки Renault Logan Stepway Были названы основные преимущества и недостатки Renault Logan Stepway.

Наука Обнаружение болезни Альцгеймера в крови на ранних стадиях Команда исследователей во главе с Клаусом Гервертом успешно диагностировала эту паталогию, используя простой анализ крови; в результате болезнь может быть обнаружена приблизительно за восемь лет до появления первых клинических симптомов.

Происшествия Врач на Алтае отказался принимать пенсионера с разрывом желудка Минут через 40 дедушке сделали рентген, его направили в реанимацию. Оказалось, у него был разрыв желудка с внутренним кровотечением.

Политика Ляшко приготовил «три ключевых вопроса» Зеленскому Лидер парламентской фракции РПЛ Олег Ляшко заявил, что у него есть "три ключевых вопроса", которые он хотел бы задать новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Происшествия Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Политика Трамп после звонка Путину оценил потенциал отношений с Россией Президент США Дональд Трамп заявил, что доволен телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным, который произошел накануне, 3 мая.

Общество На Красной площади проходит вторая ночная репетиция военного парада Вторая ночная репетиция парада Победы, в которой принимают участие пешие парадные расчёты и колонны военной техники, началась на Красной площади.

Политика Архиепископ Америки Димитрий подал прошение об отставке Глава Греческой православной архиепископии Америки Димитрий подал прошение об отставке, сообщил Константинопольский патриархат.

Общество Госслужащую уволили за съемки в порнофильмах В Аргентине сотрудницу департамента Ла-Плата Соню Пеллиццари уволили за то, что она продавала в интернете эротические снимки и порноролики со своим участием, сообщает The Sun.

Происшествия Венесуэльский генерал погиб при нападении бандитов Генерал от авиации Национальной боливарианской гвардии, еще трое военнослужащих и двое полицейских стали в субботу жертвами нападения неизвестных бандитов в штате Арагуа, сообщает портал Infobae.

Происшествия Руководитель штаба Навального в Петербурге подал заявление в СК на полицейских, сбивших его с ног на демонстрации Руководитель штаба Навального в Петербурге Александр Шуршев подал заявление в СК на полицейских, сбивших его с ног во время первомайской демонстрации.

Армия и оружие Израиль в ответ на ракеты поразил 120 военных целей в секторе Газа Израильские военные в ответ на ракетные обстрелы территории еврейского государства в субботу поразили 120 военных целей радикалов в секторе Газа.

Происшествия В Москве школьник защитил женщин от дебошира Московский школьник заступился за женщин, которых в магазине оскорбил дебошир.