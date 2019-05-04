Футбол

Гол Фернандо принес «Спартаку» победу над «Уралом»LiveSport.ru 08:54

Урал — Спартак
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
46′
Александр Ломовицкий
Александр Ташаев
Петрюс Бумаль
57′
57′
Андрей Ещенко
Николай Димитров
Марко Араторе
59′
64′
Аяз Гулиев
66′
Лоренсо Мельгарехо
Максим Глушенков
Андрей Егорычев
67′
Павел Погребняк
Андрей Панюков
76′
82′
Фернандо
Андрей Егорычев
Владимир Ильин
85′
89′
Аяз Гулиев
Михаил Игнатов
В матче 27-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» на выезде одолел «Урал» — 1:0. Первый опасный момент на 28-й минуте создали «красно-белые», когда после удара Айртона из-за пределов штрафной площади мяч угодил в перекладину. «Шмели» могли забить на последней минуте первого тайма.
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