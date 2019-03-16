Футбол
Гол Фернандеса принес ЦСКА победу над «Уралом»Российская газета 09:18
|15′
Хердюр Магнуссен
Петрюс Бумаль
|20′
|30′
Игорь Дивеев
Михаил Меркулов
Сергей Брызгалов
|46′
|54′
Хердюр Магнуссен
Кирилл Набабкин
|55′
Кирилл Набабкин
|61′
Такума Нисимура
Арнор Сигурдссон
Павел Погребняк
Андрей Панюков
|69′
|75′
Марио Фернандес
|83′
Георгий Щенников
Кристиян Бистрович
Николай Димитров
Вараздат Ароян
|85′
Урал
Расстановка 4‑5‑1
31
Годзюр
15
Кулаков
19
Поляков
8
Страндбург
4
Брызгалов
13
Бумаль
3
Ароян
44
Егорычев
21
Араторе
58
Эль-Кабир
20
Панюков
35
Акинфеев
2
Фернандес
78
Дивеев
50
Бекао
14
Набабкин
25
Бистрович
8
Влашич
77
Ахметов
98
Обляков
17
Сигурдссон
9
Чалов
ЦСКА
Расстановка 5‑3‑2
Московский ЦСКА в гостях обыграл екатеринбургский "Урал" в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая на стадионе "Центральный" в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу "армейцев". Единственный гол на 76-й минуте забил защитник Марио Фернандес.
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