Футбол
Гол Фелиша принес «Атлетико» победу над «Ювентусом»Sport24.ru 14:02
Мадридский «Атлетико» выиграл у туринского «Ювентуса» в матче Международного кубка чемпионов. Игра прошла в Стокгольме и завершилась со счетом 2:1. Все голы были забиты в первом тайме.
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Прогноз на матч «Атлетико» - «Ювентус»: чья очередь показывать свое достоинство?
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«Атлетико Мадрид» - «Ювентус» - прогноз и ставка на матч Международного Кубка чемпионов
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