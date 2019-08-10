Мадридский «Атлетико» выиграл у туринского «Ювентуса» в матче Международного кубка чемпионов. Игра прошла в Стокгольме и завершилась со счетом 2:1. Все голы были забиты в первом тайме.

Экономика Bloomberg назвал самые богатые семьи мира Состояние 25 самых богатых семей мира возросло на 24% за год и приближается к $1,4 трлн.

Культура Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.

Космос Германия может принять участие в миссии РФ по доставке грунта с Луны Россия обсуждает с Германией возможность участия немецких специалистов в российской миссии по доставке лунного грунта.

Политика Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".

Футбол Руслан Камболов: «Самое сложное для „Краснодара“ было удержать победу» Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов после победы над «Рубином» (1:0) в рамках 5-го тура чемпионата России остался доволен игрой, но не понял решения главного арбитра Сергея Лапочкина.

Происшествия Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.

Армия и оружие Новую российскую базу в Финском заливе в Эстонии посчитали экспансией Для Эстонии не представляет опасности оборудование российскими военными вертодрома на острове Гогланд в Финском заливе, заявил министр обороны республики Юри Луйк.

Общество Роспотребнадзор приостановил ввоз папайи из Китая из-за содержания ГМО "Роспотребнадзором с 1 июля 2019 приостановлен ввоз на территорию Российской Федерации папайи свежей производства Китай, вся продукция отозвана из оборота", - говорится в сообщении.

Экономика Fitch повысило кредитный рейтинг России Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг России с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный.

Волейбол Иван Яковлев: «В третьей партии матча с Кубой немного расслабились» Блокирующий сборной России Иван Яковлев высказался о победе над Кубой (3:0) в матче квалификационного турнира к Олимпиаде-2020 в Токио.

Шоу-бизнес Алика Смехова трогательно поздравила с 79-летием постаревшего отца Актриса Алика Смехова в Instagram трогательно поздравила с днем рождения своего легендарного отца – Вениамина Борисовича.

Общество Умерла руководитель группы выпуска «Коммерсанта» Анна Афанасьева Руководитель группы выпуска газеты "Коммерсант" Анна Афанасьева скончалась после болезни, сообщается на сайте издания.

Происшествия Франция созвала Совбез ООН по Ливии Франция созвала экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Ливии после гибели трех сотрудников всемирной организации в Бенгази в субботу, 10 августа.

Футбол Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в колонии общего режима №4 города Алексеевка Белгородской области, вместе с командой заключенных "Золотой лев" обыграли клуб Олимп ПФЛ "Салют".

Космос Илон Маск показал, как сохраняет обтекатель корабля после запуска Американская компания SpaceX опубликовала кадры с последнего теста ракеты Falcon 9. На видео можно заметить, как головной обтекатель ракеты точно упал в сеть на корабле.

Здоровье 6 вещей, которые врач не имеет права делать на приеме В законе четко прописано, что медработники не имеют права отказать тем, кому требуется экстренная помощь.

Музыка Максим Фадеев разорвал контракт с Наргиз Популярная певица Наргиз сообщила, что продюсер Максим Фадеев разорвал с ней контракт, поэтому её тур под угрозой срыва.

Футбол Линекер сделал выбор между Месси и Роналду Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер объяснил, почему считает Лионеля Месси более великим игроком, чем Криштиану Роналду.

Общество Глава Минприроды рассказал, как защитить леса от пожаров Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин считает, что для защиты лесов от пожаров и чёрных лесорубов необходимо увеличивать число лесничеств.

Армия и оружие Американский военный погиб во время операции на севере Ирака Солдат армии США погиб в ходе проведения военной операции на севере Ирака, передает РИА Новости.