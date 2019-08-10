Футбол

Гол Фелиша принес «Атлетико» победу над «Ювентусом»Sport24.ru 14:02

Мадридский «Атлетико» выиграл у туринского «Ювентуса» в матче Международного кубка чемпионов. Игра прошла в Стокгольме и завершилась со счетом 2:1. Все голы были забиты в первом тайме.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Атлетико» — «Ювентус» — 2:1. Видеообзор матча

Sport24.ru16:31

«Атлетико» — «Ювентус». Прогноз (к. 4.6) и ставки на матч Международного кубка чемпионов 10 августа 2019 года

LiveSport.ruвчера в 01:03

Дубль Фелиша помог «Атлетико» обыграть «Ювентус»

Матч ТВ14:07

Два мастерских гола Фелиша — в обзоре матча «Атлетико» — «Ювентус»

Чемпионат14:47

Прогноз на матч «Атлетико» - «Ювентус»: чья очередь показывать свое достоинство?

Legalbetвчера в 04:03

В Португалии создали нового Криштиану. Жоау Феликс обыграл самого Роналду

Спорт-Экспресс15:10

«Атлетико Мадрид» - «Ювентус» - прогноз и ставка на матч Международного Кубка чемпионов

ODDS.ru08 августа в 12:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 17:57, Вашингтон
Экономика

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

Состояние 25 самых богатых семей мира возросло на 24% за год и приближается к $1,4 трлн.
Обновлено в 14:34
Культура

Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено в 11:15
Космос

Германия может принять участие в миссии РФ по доставке грунта с Луны

Россия обсуждает с Германией возможность участия немецких специалистов в российской миссии по доставке лунного грунта.
Обновлено в 06:54
Политика

Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму

Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено в 11:59
Футбол

«Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Астон Виллой»

Обновлено в 15:18
Футбол

Руслан Камболов: «Самое сложное для „Краснодара“ было удержать победу»

Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов после победы над «Рубином» (1:0) в рамках 5-го тура чемпионата России остался доволен игрой, но не понял решения главного арбитра Сергея Лапочкина.
Обновлено в 16:54
Происшествия

Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео

Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
Обновлено в 16:36
Армия и оружие

Новую российскую базу в Финском заливе в Эстонии посчитали экспансией

Для Эстонии не представляет опасности оборудование российскими военными вертодрома на острове Гогланд в Финском заливе, заявил министр обороны республики Юри Луйк.
Обновлено в 09:49
Общество

На проспекте Сахарова в Москве пройдет митинг за свободные выборы

Обновлено вчера в 20:15
Общество

Роспотребнадзор приостановил ввоз папайи из Китая из-за содержания ГМО

"Роспотребнадзором с 1 июля 2019 приостановлен ввоз на территорию Российской Федерации папайи свежей производства Китай, вся продукция отозвана из оборота", - говорится в сообщении.
Обновлено в 09:26
Экономика

Fitch повысило кредитный рейтинг России

Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг России с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный.
Обновлено в 05:42
Волейбол

Иван Яковлев: «В третьей партии матча с Кубой немного расслабились»

Блокирующий сборной России Иван Яковлев высказался о победе над Кубой (3:0) в матче квалификационного турнира к Олимпиаде-2020 в Токио.
Обновлено в 14:36
Космос

Космические зонды впервые подробно исследовали окативший их «плевок Солнца»

Речь идёт о беспрецедентно подробном исследовании ударной волны в солнечном ветре.
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес

Алика Смехова трогательно поздравила с 79-летием постаревшего отца

Актриса Алика Смехова в Instagram трогательно поздравила с днем рождения своего легендарного отца – Вениамина Борисовича.
Обновлено в 08:24
Общество

Умерла руководитель группы выпуска «Коммерсанта» Анна Афанасьева

Руководитель группы выпуска газеты "Коммерсант" Анна Афанасьева скончалась после болезни, сообщается на сайте издания.
Обновлено в 11:53
Общество

В Москве накануне были задержания протестующих после крупнейшей акции

Обновлено в 17:02
Происшествия

Франция созвала Совбез ООН по Ливии

Франция созвала экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Ливии после гибели трех сотрудников всемирной организации в Бенгази в субботу, 10 августа.
Обновлено в 16:59
Происшествия

В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты

Обновлено в 09:13
Футбол

Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в колонии общего режима №4 города Алексеевка Белгородской области, вместе с командой заключенных "Золотой лев" обыграли клуб Олимп ПФЛ "Салют".
Обновлено в 05:44
Футбол

«Витесс» Слуцкого одержал победу над «Виллемом II»

Обновлено в 17:25
Космос

Илон Маск показал, как сохраняет обтекатель корабля после запуска

Американская компания SpaceX опубликовала кадры с последнего теста ракеты Falcon 9. На видео можно заметить, как головной обтекатель ракеты точно упал в сеть на корабле.
Обновлено вчера в 08:14
Здоровье

6 вещей, которые врач не имеет права делать на приеме

В законе четко прописано, что медработники не имеют права отказать тем, кому требуется экстренная помощь.
Обновлено в 15:11
Армия и оружие

В ЛНР сообщили об обстрелах со стороны украинских военных

Обновлено в 11:00
Происшествия

В Киргизии арестовали экс-главу аппарата Атамбаева

Обновлено в 09:53
Музыка

Максим Фадеев разорвал контракт с Наргиз

Популярная певица Наргиз сообщила, что продюсер Максим Фадеев разорвал с ней контракт, поэтому её тур под угрозой срыва.
Обновлено 07 августа в 15:11
Шоу-бизнес

Рудковская предстала в образе русалки в новой пляжной фотосъёмке

В кадре Яна предстала в образе русалки.
Обновлено в 05:24
Футбол

Линекер сделал выбор между Месси и Роналду

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер объяснил, почему считает Лионеля Месси более великим игроком, чем Криштиану Роналду.
Обновлено в 17:14
Общество

Глава Минприроды рассказал, как защитить леса от пожаров

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин считает, что для защиты лесов от пожаров и чёрных лесорубов необходимо увеличивать число лесничеств.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие

Американский военный погиб во время операции на севере Ирака

Солдат армии США погиб в ходе проведения военной операции на севере Ирака, передает РИА Новости.
Обновлено в 15:07
Происшествия

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, минувшей ночью покончил с собой в тюрьме, сообщил телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 09:23
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Италии по футболуБольше новостей по теме
Главное