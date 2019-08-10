Футбол
Гол Феликса принес «Атлетико» победу в матче с «Ювентусом»Спорт-Экспресс 14:10
Победу мадридскому клубу принес точный удар нападающего Жоау Феликса. Счет в матче открыл его партнер по команде Тома Лемар. У туринцев гол на счету Сами Хедиры.
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«Атлетико Мадрид» - «Ювентус» - прогноз и ставка на матч Международного Кубка чемпионов
ODDS.ru08 августа в 12:24
Прогноз на матч «Атлетико» - «Ювентус»: чья очередь показывать свое достоинство?
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