Победу мадридскому клубу принес точный удар нападающего Жоау Феликса. Счет в матче открыл его партнер по команде Тома Лемар. У туринцев гол на счету Сами Хедиры.

Гол Феликса принес «Атлетико» победу в матче с «Ювентусом»

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