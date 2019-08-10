Футбол
Гол Феликса принес «Атлетико» победу над «Ювентусом»ProstoProSport вчера в 14:34
На 24-й минуте Феликс сделал голевую передачу Лемару, а через девять минут, уже при счете 1:1 после гола Сами Хедиры, француз ассистировал португальцу на победный мяч.
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«Атлетико Мадрид» - «Ювентус» - прогноз и ставка на матч Международного Кубка чемпионов
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