Футбол

Гол Фарфана в концовке принес «Локомотиву» победу над «Енисеем»Матч ТВ 08:54

Локомотив — Енисей
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
31′
Арсен Хубулов
41′
Алексей Грицаенко
Дмитрий Тарасов
Мануэл Фернандеш
46′
Федор Смолов
Рифат Жемалетдинов
46′
54′
Валерий Кичин
56′
Александр Соболев
Александр Кутьин
63′
Константин Савичев
Михаил Комков
Валерий Кичин
67′
Владислав Игнатьев
Брайан Идову
71′
Дмитрий Баринов
75′
80′
Арсен Хубулов
Михаил Костюков
81′
Александр Зотов
84′
Михаил Костюков
Джефферсон Фарфан
88′
«Локомотив» на своем поле нанес поражение «Енисею» в матче 26-го тура чемпионата России. В середине второго тайма капитан красноярского клуба Валерий Кичин отправил мяч в свои ворота. За несколько минут до конца встречи вышедший на замену Михаил Костюков сравнял счет.
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