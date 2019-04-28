Гол Фарфана в концовке принес «Локомотиву» победу над «Енисеем»Матч ТВ 08:54

«Локомотив» на своем поле нанес поражение «Енисею» в матче 26-го тура чемпионата России. В середине второго тайма капитан красноярского клуба Валерий Кичин отправил мяч в свои ворота. За несколько минут до конца встречи вышедший на замену Михаил Костюков сравнял счет.

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