Футбол
Гол Фарфана принес Перу победу над БоливиейСпорт-Экспресс 19:30
Сборная Перу обыграла Боливию в матче 2-го тура группового турнира Кубка Америки (3:1). Победный гол на 55-й минуте головой забил нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан. Также в концовке встречи он отметился голевой передачей.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 20:00, Вашингтон
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