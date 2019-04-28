Футбол

Гол Фарфана принес «Локомотиву» победу над «Енисеем»Газета.Ru 09:08

Локомотив — Енисей
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
31′
Арсен Хубулов
41′
Алексей Грицаенко
Дмитрий Тарасов
Мануэл Фернандеш
46′
Федор Смолов
Рифат Жемалетдинов
46′
54′
Валерий Кичин
56′
Александр Соболев
Александр Кутьин
63′
Константин Савичев
Михаил Комков
Валерий Кичин
67′
Владислав Игнатьев
Брайан Идову
71′
Дмитрий Баринов
75′
80′
Арсен Хубулов
Михаил Костюков
81′
Александр Зотов
84′
Михаил Костюков
Джефферсон Фарфан
88′
Московский "Локомотив" одержал победу над красноярским "Енисеем" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает РИА "Новости".
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