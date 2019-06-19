Футбол
Гол Фарфана помог сборной Перу обыграть Боливию в матче Кубка АмерикиЧемпионат вчера в 19:31
В матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки сборная Боливии встречалась с национальной командой Перу. Игра прошла на стадионе "Маракана — Марио Филью" в Рио-де-Жанейро и завершилась победой перуанцев со счётом 3:1.
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В Рыбинске на воду спустили катер, предназначенный для Росгвардии
Сегодня в Рыбинске на воду спустили катер специального назначения "Грачонок".
Обновлено в 08:15
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