Футбол

Гол Фарфана помог сборной Перу обыграть Боливию в матче Кубка АмерикиЧемпионат вчера в 19:31

В матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки сборная Боливии встречалась с национальной командой Перу. Игра прошла на стадионе "Маракана — Марио Филью" в Рио-де-Жанейро и завершилась победой перуанцев со счётом 3:1.
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Боливия — Перу — 1:3. Видеообзор матча Кубка Америки — 2019

Sport24.ru01:09

Гол Фарфана принес Перу победу над Боливией

Советский спортвчера в 23:45

Нападающий «Локомотива» помог сборной Перу одержать победу над Боливией

Газета.Ruвчера в 19:31

Как Фарфан забил свой первый гол на Кубке Америки за 15 лет. Видео

Спорт-Экспресс03:31

Гол Фарфана помог сборной Перу обыграть команду Боливии в матче Кубка Америки по футболу

ТАССвчера в 20:01

Боливия - Перу - 1:3. Голы

Матч ТВвчера в 19:39

Гол Фарфана — в видеообзоре волевой победы сборной Перу в матче Кубка Америки

Чемпионат02:49
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Игры

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Армия и оружие

Российские военные сделали невидимой Смоленскую АЭС

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В Ленсоветовском загорелся деревянный ангар

В городском управлении МЧС «Форпосту» уточнили, что возгорание произошло в деревянном ангаре на площади 100 квадратных метров.
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Дочь Алсу представила совместную песню с финалистом детского «Голоса»

Первый канал провел расследование, в ходе которого выяснилось, что в пользу Абрамовой с трехсот телефонных номеров было отправлено свыше восьми тысяч сообщений.
Обновлено в 08:33
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В Рыбинске на воду спустили катер, предназначенный для Росгвардии

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Футбол

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Посольство РФ проверит гражданство убитого в Лондоне выходца из России

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