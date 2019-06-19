Футбол
Гол Фарфана принес Перу победу над БоливиейСпорт-Экспресс вчера в 19:30
Сборная Перу обыграла Боливию в матче 2-го тура группового турнира Кубка Америки (3:1). Победный гол на 55-й минуте головой забил нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан. Также в концовке встречи он отметился голевой передачей.
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