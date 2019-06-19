Футбол

Гол Фарфана принес Перу победу над БоливиейСпорт-Экспресс вчера в 19:30

Сборная Перу обыграла Боливию в матче 2-го тура группового турнира Кубка Америки (3:1). Победный гол на 55-й минуте головой забил нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан. Также в концовке встречи он отметился голевой передачей.
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Боливия — Перу — 1:3. Видеообзор матча Кубка Америки — 2019

Sport24.ru01:09

Как Фарфан забил свой первый гол на Кубке Америки за 15 лет. Видео

Спорт-Экспресс03:31

Гол Фарфана — в видеообзоре волевой победы сборной Перу в матче Кубка Америки

Чемпионат02:49

Гол Фарфана принес Перу победу над Боливией

Советский спортвчера в 23:45

Гол Фарфана помог сборной Перу обыграть команду Боливии в матче Кубка Америки по футболу

ТАССвчера в 20:01

Нападающий «Локомотива» помог сборной Перу одержать победу над Боливией

Газета.Ruвчера в 19:31

Боливия - Перу - 1:3. Голы

Матч ТВвчера в 19:39
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 03:37, Ашберн
Происшествия

В Москве произошла массовая драка

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Армия и оружие

В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта

В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
Обновлено вчера в 17:59
Политика

Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

Обновлено вчера в 12:18
Общество

«Росконтроль» нашел пальмовое масло в эскимо

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Обновлено в 01:57
Происшествия

СК провел масштабные обыски в России по делу о финансировании ИГИЛ

Следственный комитет провел масштабные обыски по делу о финансировании международной террористический организации ИГИЛ (запрещенна в РФ).
Обновлено в 03:26
Политика

Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций

На открытии обновленного комплекса зданий дипмиссии Швейцарии посол страны в России Ив Россье прочитал стихотворение, состоящее из русских поговорок, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:56
Армия и оружие

Посол Сирии в России заявил о последнем этапе войны с террористами

Посол Сирии в России Рияд Хаддад заявил, что в стране наступает последний этап войны с террористами.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие

Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИ

Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено вчера в 13:23
Армия и оружие

Минобороны Украины запуталось в данных о повестках Зеленскому

13 апреля пресс-служба минобороны Украины в ответ на запрос ряда депутатов Верховной рады заявила, что Зеленский четыре раза игнорировал повестки в военкомат в 2014–2015 годах.
Обновлено в 02:27
Политика

Зеленский и Меркель обсудили условия снятия санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине возможность снятия санкций с России, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 08:39
Общество

Сочинский дельфинарий оштрафовали за отлов косаток

Обновлено в 01:25
Происшествия

В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 17 человек

По меньшей мере 17 человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с фурой в Краснодарском крае.
Обновлено в 02:33
Шоу-бизнес

Муж Екатерины Климовой закрутил роман со звездой «Улетного экипажа»

Муж Екатерины Климовой закрутил роман со звездой "Улетного экипажа" 28-летняя Катрин Асси заставила Гелу Месхи напрочь забыть о семейных проблемах.
Обновлено в 00:41
Общество

Госдума может ввести штраф до 5 тыс. рублей за отсутствие ОСАГО

Если закон будет принят, что за повторное нарушение требований об обязательном автостраховании водитель будет оштрафован на сумму до 5 тыс. рублей либо лишен прав управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.
Обновлено в 03:21
Общество

За четырехдневную рабочую неделю проголосовали новосибирцы

87% опрошенных новосибирцев выступили за четырехдневную рабочую неделю, 11% проголосовали против.
Обновлено в 01:37
Армия и оружие

Комплексы «Панцирь-С1» переброшены в Ливию из ОАЭ

В Ливии у войск, подчиняющихся фельдмаршалу Хафтару, замечен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Обновлено вчера в 15:25
Авто

BMW отзывает более полумиллиона немолодых машин по всем миру

BMW отзывает 560 тысяч своих автомобилей 5 и 6 серий из-за возможных проблем с коррозией электропроводки.
Обновлено вчера в 17:11
Кино

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15 июня в Санта-Монике прошла ежегодная премия MTV Movie & TV Awards, присуждаемая за достижения в области кино и телевидения.
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Космос

У звезды Тигардена обнаружено два аналога Земли

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Обновлено вчера в 15:20
Происшествия

Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил старушку

Полицейский мотоцикл, сопровождающий Уильяма и Кейт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил 83-летнюю женщину в Лондоне, передает Sun.
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова заявила, что популярнее президента России

Ольга Бузова сделала запрос в поисковой системе Google по хэштегу «Водица» – так называется новая песня поп-дивы.
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Происшествия

Во Владивостоке локализовали пожар в пятиэтажке

Пожарные остановили распространение огня на крыше пятиэтажки во Владивостоке на площади 300 "квадратов", пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Приморскому краю.
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Общество

ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными

Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.
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Экономика

В России стали чаще покупать водку в маленькой таре

Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей группы «Руст» (производит водку «Талка»), увеличение доли малой тары — один из факторов роста всего водочного сегмента.
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Кудрин подтвердил угрозу социального взрыва из-за бедности

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Гаджеты

Китайский связной: Huawei может насытить Россию 5G-смартфонами

Призрачный диапазон Один из крупнейших мировых производителей смартфонов — Huawei рассматривает возможность выпуска аппаратов, работающих на частотах 4, 8 – 4,99 ГГц.
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В Кемерово приземлился самолет НАТО

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Наука

Ученые назвали продукт, препятствующий раку кишечника у мужчин

Ученые зафиксировали, что употреблявшие йогурты мужчины имели на 26% более низкий риск развития злокачественных опухолей по сравнению с теми, кто не ел молочный продукт.
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Пострадавшего в массовой драке в Чемодановке перевели в реанимацию

Мужчина по-прежнему находится в тяжелом состоянии Жителя села Чемодановка, который пострадал в массовой драке 13 июня, перевели в реанимацию.
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