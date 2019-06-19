Футбол

Гол Фарфана помог Перу обыграть Боливию на Кубке АмерикиSport24.ru вчера в 19:33

Сборная Перу одержала победу над командой Боливии в рамках 2-го тура группового этапа Кубка Америки — 2019. Встреча группы А прошла на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро и завершилась со счетом 3:1 в пользу перуанцев.
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Боливия — Перу — 1:3. Видеообзор матча Кубка Америки — 2019

Sport24.ru01:09

Боливия - Перу - 1:3. Голы

Матч ТВвчера в 19:39

Гол Фарфана — в видеообзоре волевой победы сборной Перу в матче Кубка Америки

Чемпионат02:49

Как Фарфан забил свой первый гол на Кубке Америки за 15 лет. Видео

Спорт-Экспресс03:31

Гол Фарфана помог сборной Перу обыграть команду Боливии в матче Кубка Америки по футболу

ТАССвчера в 20:01

Гол Фарфана принес Перу победу над Боливией

Советский спортвчера в 23:45

Нападающий «Локомотива» помог сборной Перу одержать победу над Боливией

Газета.Ruвчера в 19:31
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 08:12, Вашингтон
Политика

Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек

Совместная следственная группа (JIT), сформированная Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, на пресс-конференции назвала имена четырех человек, которые подозреваются в крушении Boeing в Донбассе в 2014 г. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.
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Политика

В США сравнили применённый в Оманском заливе боеприпас с минами Ирана

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Общество

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Политика

На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук

Депутат Верховной рады от фракции "Народный Фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил в Twitter парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.
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Шоу-бизнес

Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»

Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления средством для отчистки труб «Крот».
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Авто

«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Рыбаки из КНДР пытались задержать российскую яхту в Японском море

Неизвестное судно, предположительно принадлежащее северокорейским рыбакам, предприняло попытку задержать российскую яхту в Японском море.
Обновлено в 05:35
Общество

Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева

Судебные приставы провели проверку арестованного имущества, принадлежащего экс-совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву музея Института русского реалистического искусства.
Обновлено вчера в 16:26
Наука

Пчелы вызвали панику у рыб и наоборот. Причем тут роботы?

Робот-рыба двигался и менял окраску, робот-пчела вибрировал и создавал потоки воздуха разной силы и температуры, и остальные члены группы реагировали на эти сигналы.
Обновлено в 06:10
Футбол

Денис Глушаков покинул «Спартак»

Итальянец Массимо Каррера, будучи главным тренером "Спартака" перевел Глушакова в дубль.
Обновлено в 05:44
Политика

В Харькове проспекту вернули имя маршала Жукова

На вступлении в начале июня харьковский мэр назвал «отбросами общества» радикалов, которые снесли расположенный на проспекте бюст маршалу Георгию Жукову и пообещал вернуть улице историческое имя.
Обновлено в 07:27
Политика

Лавров: слова Зеленского об отказе от прямого диалога с Донецком и Луганском расстраивают

Лавров отметил, что Россия и Швейцария имеют общую позицию касательно полного и последовательного выполнения Украиной минского комплекса мер.
Обновлено в 06:29
Гаджеты

«Женский» смартфон Xiaomi может получить откидную камеру

Обновлено в 06:05
Происшествия

Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета

Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Футбол

ЦСКА выкупил у «Эвертона» футболиста Влашича

Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о выкупе у английского «Эвертона» хорватского полузащитника Николы Влашича.
Обновлено в 07:20
Политика

Ляшко прокомментировал бездействие Зеленского в ситуации с Меркель

Обновлено вчера в 15:47
Происшествия

Гражданин России убит в Лондоне

Полиция Лондона сообщила об убийстве россиянина Глеба Жебровского, известного под именем Глеб Стальной.
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия

Младший сын хоккеиста Соколова обвинил брата в убийстве матери

15-летний Арсений уверяет — мать зарезал не он, а старший брат.
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия

Распространившего видео катастрофы SSJ100 полицейского уволили

Обновлено в 05:25
Политика

Лукашенко отменил запрет на въезд в Белоруссию участницам Pussy Riot

Обновлено в 06:26
Политика

Лидер ЛДПР устроил сегодня демарш в Госдуме

Речь идет о предложении ЛДПР упростить порядок получения гражданства для иностранцев, которые являются детьми русских по национальности.
Обновлено в 08:04
Происшествия

В Подмосковье обрушился автомобильный мост через реку

Часть автомобильного моста через реку Лама в Московской области обрушилась, не выдержав проезжавшего грузовика.
Обновлено в 07:47
Авто

В семействе BMW восьмой серии дебютировал Gran Coupe

Стоит сразу сказать, что новое BMW 8-Series Gran Coupe больше по габаритам, чем «двухдверка» этого семейства.
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Общество

Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора

Москва начнет переходить на раздельный сбор мусора с января 2020 года, к концу декабря 2019 года для этого у жилых домов и учреждений социальной сферы должны установить емкости для разных видов отходов - пластика, стекла, бумаги, картона, металла.
Обновлено вчера в 13:04
Политика

Медведев: борьба с бедностью не нуждается в популистских рассуждениях

Борьба с бедностью в России требует консолидированной работы представителей всех уровней власти, но в рамках своей компетенции и без популистских рассуждений.
Обновлено в 06:44
Политика

Могерини заявила об адаптации экономики ЕС к контрсанкциям России

Агропромышленный сектор Евросоюза уже оправился от введённых Россией в 2014 году контрсанкций, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
Обновлено в 04:06
Армия и оружие

Российские военные сделали Смоленскую АЭС невидимой

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Политика

В ООН признали Эр-Рияд виновным в убийстве Джамаля Хашукджи

Эр-Рияд виновен в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявила спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар.
Обновлено в 06:35
Наука

Научные коммуникаторы соберутся на форуме в Санкт-Петербурге

28 июня в Санкт-Петербурге в Университете ИТМО при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ пройдет III Форум научных коммуникаторов России.
Обновлено вчера в 11:29
Автоспорт

Квят потеряет места на старте Гран-при Франции из-за замены двигателя

Обновлено в 06:50
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Перуанский футболист, игрок московского «Локомотива». Может сыграть как в полузащите, так и в нападении. Один из лидеров национальной сборной Перу.
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Государство в центральной части Южной Америки. Боливия граничит на севере и северо-востоке с Бразилией, на юго-востоке - с Парагваем, на юге - с Аргентиной, на юго-западе и западе - с Чили и Перу.
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