Футбол
Гол Фарфана помог Перу обыграть Боливию на Кубке АмерикиSport24.ru вчера в 19:33
Сборная Перу одержала победу над командой Боливии в рамках 2-го тура группового этапа Кубка Америки-2019. Встреча группы А прошла на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро и завершилась со счетом 3:1 в пользу перуанцев. Один из голов в составе победителей забил форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан.
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