Футбол

Гол Фарфана не спас Перу от поражения в матче с Коста-Рикой
Спорт-Экспресс
вчера в 21:35

Сборная Перу проиграла Коста-Рике в товарищеском матче. Перуанский форвард "Локомотива" Джефферсон Фарфан вышел на поле на 69-й минуте и забил гол.
Спорт-Экспрессвчера в 21:35

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Гол форварда «Локомотива» Фарфана не помог сборной Перу уйти от поражения

Газета.Ru00:41

Гол Фарфана не спас сборную Перу от поражения в матче с Коста-Рикой

РИА Новостивчера в 23:39

Сборная Перу уступила в товарищеском матче Коста-Рике несмотря на гол Фарфана

Чемпионатвчера в 22:34

Нападающий «Локомотива» Фарфан забил за сборную Перу в матче с Коста-Рикой

Матч ТВвчера в 22:10

Нападающий «Локомотива» Фарфан забил за сборную Перу в матче с Коста-Рикой

Sportbox.RUвчера в 22:10

Гол Фарфана не спас сборную Перу от поражения в матче с Коста-Рикой

Sport24.ruвчера в 21:33

Гол Фарфана не спас Перу от поражения в матче с Коста-Рикой

Спорт-Экспрессвчера в 21:35
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Перуанский футболист, игрок московского «Локомотива». Может сыграть как в полузащите, так и в нападении. Один из лидеров национальной сборной Перу.
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