Футбол
Гол Енина не помог «Широки Бриегу» в матче с «Кайратом»Советский спорт 16:54
В первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы Широки Бриег проиграл Кайрату 1:2. Единственный мяч в составе боснийцев провел россиянин Иван Енин (34-я минута).
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Общество
Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова
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Происшествия
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Финансы
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Здоровье
Для спасения Матвея Ладышкова не хватает 879 200 руб
Если вы решили спасти Матвея Ладышкова, пусть вас не смущает цена спасения.
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Шоу-бизнес
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"Кровавая Мэри": Дарья Мороз удивила фанатов дерзким образом Ранее 5-tv.ru сообщал, что косметолог раскрыла секрет "вечной молодости" Аллы Пугачевой.
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Шоу-бизнес
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Двухлетняя дочь носит необычное имя — Лея де Сьен Шейк Купер. Долгое время супермодель не признавалась, почему назвала так малышку.
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Экономика
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Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, который привяжет страховые тарифы к стилю вождения страхователя и количеству грубых нарушений ПДД, сообщила пресс-служба Минфина.
Обновлено в 14:35
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В отличие от Кейт Миддлтон, которая с каждым из своих новорожденных отпрысков не появлялась на публике минимум до полугодовалого возраста, Меган Маркл уже вовсю разгуливает с двухмесячным сыном Арчи Харрисоном.
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Космос
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Происшествия
Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
Медики из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля рассказали о самочувствии избитой в Ингушетии девочки, сообщает РИА "Новости".
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