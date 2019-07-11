В первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы Широки Бриег проиграл Кайрату 1:2. Единственный мяч в составе боснийцев провел россиянин Иван Енин (34-я минута).

Гол Енина не помог «Широки Бриегу» в матче с «Кайратом»

Все про Спорт ру

Здоровье Названы самые распространённые виды рака в России в 2018 году В Минздраве России рассказали RT, какие виды рака чаще всего диагностировались в 2018 году.

Армия и оружие Израиль начал производство ракет для индийских ЗРК «Барак-8» Израильская фирма Rafael заключила контракт с компанией KRAS стоимостью 100 миллионов долларов, предусматривающий поставку ракет средней дальности для зенитно-ракетного комплекса "Барак-8".

Политика В конгрессе США одобрили поправку о санкциях против российского госдолга Палата представителей конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, которая предусматривает введение санкций в отношении российского суверенного долга.

Политика Путин и Зеленский впервые переговорили по телефону Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры по инициативе Киева.

Энергетика Цены на газ и СПГ из России довели литовский терминал до рекорда Востребованность литовского терминала выросла благодаря низким ценам на газ и совпала с запуском завода по производству среднетоннажного СПГ «Криогаз Высоцк».

Авто Дайджест дня: 120 лет Фиату, новый беспилотник Яндекса и другие события автоиндустрии Ровно 120 лет назад, 11 июля 1899 года, туринский нотариус Эрнесто Торретта зарегистрировал новое акционерное общество Fabbrica Italiana di Automobili — Torino (F.I.A.T.). Компанию создали девять туринских промышленников и аристократов во главе с Джованни Аньелли: они выкупили у Джованни Баттисты Чейрано его мастерскую на улице Корсо Данте и права на автомобиль марки Welleyes.

Баскетбол «Оклахома» и «Хьюстон» договорились об обмене Уэстбрука на Пола «Оклахома-Сити» и «Хьюстон Рокетс» согласовали обмен, в результате которого разыгрывающий Расселл Уэстбрук станет игроком клуба из Техаса, сообщает обозреватель ESPN Эдриан Войнаровски в своём «твиттере».

Гаджеты 9 августа Huawei представит EMUI 10 Анонсируют ли ее на мероприятии — пока точно неизвестно, а вот что известно точно: 9 августа, в первый день конференции, Huawei представит EMUI 10.

Экономика 51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России 71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.

Политика В Судане сообщили о попытке госпереворота Переходный военный совет Судана объявил о предотвращении попытки переворота в стране. Об этом 11 июля сообщает «РИА Новости».

Финансы Россия засекретила кредит на миллиард долларов За пять месяцев 2019 года Россия выделила из бюджета 79 миллиардов рублей на кредитование иностранных правительств.

Религия Православные верующие вспоминают апостолов Петра и Павла Согласно церковному преданию, Петр и Павел приняли мученическую смерть в один день - 12 июля (29 июня по юлианскому календарю).

Политика «Всемирный конгресс украинцев» признан нежелательным в России «По результатам изучения поступивших материалов 11.07.2019 в Генпрокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев») (Канада)», — сказано в сообщении Генпрокуратуры России.

Происшествия В отношении отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело В отношении убитого Михаила Хачатуряна, отца сестер Хачатурян, возбуждено уголовное дело, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

Политика Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Гаджеты Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн смартфонов Незаметно для пользователей вредоносная программа использовала уязвимости в защите системы и заменяла установленные приложения зараженными копиями.

Авто В России отзывают 52 автомобиля Mercedes-Benz Компания Mercedes-Benz отзывает в России 52 автомобиля Mercedes-Benz C-Сlass, E-Class и GLK из-за дефекта в системе рулевого управления.

Здоровье Для спасения Матвея Ладышкова не хватает 879 200 руб Если вы решили спасти Матвея Ладышкова, пусть вас не смущает цена спасения.

Происшествия Замглавы ПФР задержан по делу о взятке Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления ПФР Алексея Иванова по делу о взятке, передает РИА "Новости".

Происшествия Пожар на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушен Пожар на ТЭЦ-27 (Северная) в подмосковных Мытищах потушен, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Гаджеты Huawei представила смартфон Mate 20 X с поддержкой 5G Телекоммуникационная компания Huawei представила в Кувейте свой первый смартфон с поддержкой сетей 5G - специальную версию Mate 20 X, сообщило китайское информагентство "Синьхуа".

Политика Латвия выразила РФ протест из-за салюта в честь освобождения Риги Ранее с аналогичным протестом выступила Эстония МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России Вадима Васильева и выразил протест из-за планов устроить 13 октября салют в честь годовщины освобождения Риги от фашистов, передает РИА Новости.

Шоу-бизнес Лобода продемонстрировала фигуру после скандала с чужим фото Думаю, подбросить ли ещё дровишек, — написала артистка в своём Instagram, намекая на скандал с чужими фотографиями.

Происшествия На рынке в центре Перми возник пожар В Перми загорелся Центральный колхозный рынок, пожарные уже выехали на место возгорания, пишет «Интерфакс».

Экономика Названы вузы, выпускники которых получают самые высокие зарплаты Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил традиционный ежегодный рейтинг российских вузов, выпускники которых, обучавшиеся по финансовым дисциплинам, могут в первые пять лет после получения дипломов претендовать на довольно высокие зарплаты.