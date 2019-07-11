Футбол
Гол Енина не помог «Широки Бриегу» в матче с «Кайратом»Советский спорт вчера в 16:54
В первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы Широки Бриег проиграл Кайрату 1:2. Единственный мяч в составе боснийцев провел россиянин Иван Енин (34-я минута).
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Гол российского уроженца Херсона Енина не спас «Широки Бриег» от поражения в игре с «Кайратом»
Спорт-Экспрессвчера в 16:55
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Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления ПФР Алексея Иванова по делу о взятке, передает РИА "Новости".
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Гаджеты
Huawei представила смартфон Mate 20 X с поддержкой 5G
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Обновлено вчера в 08:08
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