Футбол

Гол Енина не помог «Широки Бриегу» в матче с «Кайратом»Советский спорт вчера в 16:54

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В первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы Широки Бриег проиграл Кайрату 1:2. Единственный мяч в составе боснийцев провел россиянин Иван Енин (34-я минута).
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