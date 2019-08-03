Футбол
Гол Дзюбы принес «Зениту» ничью в игре с «Краснодаром»DP.RU вчера в 16:35
В конце второго тайма защитник петербургской команды Дуглас Сантос отправил мяч в собственные ворота. В конце второго тайма, на 91-й минуте Артем Дзюба сравнял счет, передачу ему отдал Сердар Азмун. По итогам игры "Зенит" впервые потерял очки в чемпионате России.
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С первых минут на поле стадиона «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в составе хозяев поля выйдут: Андрей Лунёв, Бранислав Иванович, Юрий Жирков, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Артем Дзюба, Алексей Сутормин, Сердар Азмун, Себастьян Дриусси.RT на русскомвчера в 13:39
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