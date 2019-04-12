Гол Джеко принес «Роме» победу над «Удинезе»Советский спорт вчера в 13:54

Рома на своем поле принимала Удинезе и выиграла с минимальным преимуществом 1:0. Единственный гол на 67-й минуте забил нападающий Эдин Джеко.

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Политика Порошенко призвал Зеленского «не прятаться» и прийти на дебаты Президент Украины Пётр Порошенко призвал кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского «не прятаться» и прийти на предвыборные дебаты.

Общество Роспотребнадзор дал советы по выбору рыбных консервов Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, так как в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.

Армия и оружие МИД РФ пообещал ответ на действия НАТО в Черном море Россия подготовит ответ на возросшую активность НАТО на Черном море, которая подрывает региональную стабильность.

Происшествия В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.

Политика Минфин США сообщил о скором завершении переговоров с Китаем Министр подчеркнул, что соглашение по спорным торговым вопросам в случае успешного завершения переговоров "значительно превзойдет" усилия прежних американских администраций по открытию китайского рынка для американских компаний.

Важное за сутки Алина Санько из Азова стала «Мисс Россия-2019» Победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2019 году стала представительница города Азов Алина Санько, сообщается на сайте конкурса.

Единоборства Василий Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO Украинский боксер Василий Ломаченко нокаутировал британца Энтони Кролла и защитил пояса чемпиона по версиям WBA и WBO в легком весе.

Автоспорт 50 минут до старта: Комментарий Хельмута Марко Пьер Гасли и Макс Ферстаппен стартуют на разной резине, и в теории у Пьера может быть шанс опередить напарника, но, думаю, мы уже обо всём договорились.

Общество Гороскоп: как вас изменит кризис среднего возраста Если вы считаете Скорпионов чудовищами, то это вы их не видели «в соку», то бишь во время кризиса среднего возраста.

Происшествия МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.

Спорт Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

Общество За сутки в России ликвидировано почти 60 лесных пожаров Сотрудники "Авиалесоохраны" за минувшие сутки ликвидировали 58 лесных пожаров на общей площади 6 тысяч гектаров.

Наука Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет. Об этом сообщают ученые из Канады.

Хоккей Гавриков подписал двухлетний контракт с «Коламбусом» Как сообщает официальный сайт клуба, 23-летний россиянин подписал с "Блю Джэкетс" двухлетний контракт.

Происшествия В результате торнадо в Техасе погибли дети В результате нескольких торнадо, обрушившихся на южную часть США, в субботу были отменены более 500 рейсов.

Общество В Петербурге стартовал промышленный лов корюшки Как только начинается промышленный лов рыбы, в городе сразу же появляются многочисленные лотки, с которых торгуют корюшкой.

Происшествия Троих рыбаков спасли с оторвавшейся льдины на Сахалине Троих рыбаков спасли с оторвавшейся льдины на юге Сахалина утром в воскресенье, 14 апреля.