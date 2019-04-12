Футбол

Гол Джеко принес «Роме» победу над «Удинезе»Советский спорт вчера в 13:54

Рома — Удинезе
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Олимпико»
Жуан Жезус
37′
Жуан Жезус
Алессандро Флоренци
46′
Патрик Шик
Лоренцо Пеллегрини
46′
59′
Марко Д′Алессандро
63′
Хуан Муссо
Эдин Джеко
67′
68′
Роландо Мандрагора
Сандро
Даниэле Де Росси
Дженгиз Ундер
69′
72′
Марко Д′Алессандро
Игнасио Пуссетто
77′
Уильям Трост-Эконг
Эдин Джеко
81′
84′
Себастьен Де Майо
Лукаш Теодорчик
Рома на своем поле принимала Удинезе и выиграла с минимальным преимуществом 1:0. Единственный гол на 67-й минуте забил нападающий Эдин Джеко.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Гол Джеко принёс «Роме» победу в матче с «Удинезе»

Чемпионатвчера в 14:02

Джеко: «Превосходно сыграли во втором тайме»

Soccer.ruвчера в 15:43

Гол Джеко принес «Роме» победу над «Удинезе» и позволил команде подняться в зону Лиги чемпионов

Sport24.ruвчера в 13:56

Гол Джеко помог «Роме» обыграть «Удинезе»

Матч ТВвчера в 13:55

Гол Джеко принес «Роме» победу над «Удинезе»

Советский спортвчера в 13:54

Гол Джеко принес «Роме» победу над «Удинезе»

Спорт-Экспрессвчера в 13:59

«Рома» – «Удинезе»: стоит ли поставить на «волков»?

Все про Спорт ру12 апреля в 14:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 01:22, Ашберн
Общество

Солсбери назвали лучшим местом для проживания в Британии

Обновлено в 01:04
Происшествия

Украинцы на телегах пытались незаконно ввезти в Белоруссию сало

Обновлено вчера в 23:57
Политика

Порошенко призвал Зеленского «не прятаться» и прийти на дебаты

Президент Украины Пётр Порошенко призвал кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского «не прятаться» и прийти на предвыборные дебаты.
Обновлено 12 апреля в 15:50
Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору рыбных консервов

Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, так как в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено вчера в 06:03
Политика

Депутат Рады рассказал, почему Порошенко прозвали Туфель

Обновлено вчера в 16:57
Армия и оружие

МИД РФ пообещал ответ на действия НАТО в Черном море

Россия подготовит ответ на возросшую активность НАТО на Черном море, которая подрывает региональную стабильность.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия

В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы

Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.
Обновлено вчера в 08:52
Политика

Минфин США сообщил о скором завершении переговоров с Китаем

Министр подчеркнул, что соглашение по спорным торговым вопросам в случае успешного завершения переговоров "значительно превзойдет" усилия прежних американских администраций по открытию китайского рынка для американских компаний.
Обновлено вчера в 21:56
Важное за сутки

Алина Санько из Азова стала «Мисс Россия-2019»

Победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2019 году стала представительница города Азов Алина Санько, сообщается на сайте конкурса.
Обновлено вчера в 17:58
Авто

Кроссоверы Haval F7 российской сборки появятся у дилеров в мае

Обновлено 12 апреля в 03:36
Наука

Способность поднимать тяжести может продлить жизнь

Обновлено вчера в 04:31
Происшествия

Соседи рассказали о владельце дома в Тюмени, где скрывались боевики

Обновлено вчера в 08:00
Единоборства

Василий Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO

Украинский боксер Василий Ломаченко нокаутировал британца Энтони Кролла и защитил пояса чемпиона по версиям WBA и WBO в легком весе.
Обновлено вчера в 01:39
Политика

Зеленский объяснил отказ сдавать анализы с Порошенко

Обновлено в 01:14
Здоровье

Народная медицина, которая не лечит, а калечит: три рецепта от проректора медуниверситета

Проректор омского медуниверситета Николай Николаев рассказал NGS55.RU о заблуждениях в народной медицине.
Обновлено вчера в 23:00
Автоспорт

50 минут до старта: Комментарий Хельмута Марко

Пьер Гасли и Макс Ферстаппен стартуют на разной резине, и в теории у Пьера может быть шанс опередить напарника, но, думаю, мы уже обо всём договорились.
Обновлено в 01:20
Общество

Гороскоп: как вас изменит кризис среднего возраста

Если вы считаете Скорпионов чудовищами, то это вы их не видели «в соку», то бишь во время кризиса среднего возраста.
Обновлено 12 апреля в 10:46
Происшествия

В Швеции произошел взрыв в магазине

Обновлено в 01:06
Происшествия

МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком

Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия

У ночного клуба в Мельбурне произошла стрельба

Обновлено вчера в 18:17
Спорт

Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 05:45
Культура

Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

Обновлено вчера в 20:20
Общество

За сутки в России ликвидировано почти 60 лесных пожаров

Сотрудники "Авиалесоохраны" за минувшие сутки ликвидировали 58 лесных пожаров на общей площади 6 тысяч гектаров.
Обновлено вчера в 02:16
Наука

Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет

Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет. Об этом сообщают ученые из Канады.
Обновлено вчера в 11:57
Хоккей

Гавриков подписал двухлетний контракт с «Коламбусом»

Как сообщает официальный сайт клуба, 23-летний россиянин подписал с "Блю Джэкетс" двухлетний контракт.
Обновлено вчера в 15:42
Происшествия

В результате торнадо в Техасе погибли дети

В результате нескольких торнадо, обрушившихся на южную часть США, в субботу были отменены более 500 рейсов.
Обновлено вчера в 19:28
Общество

В Петербурге стартовал промышленный лов корюшки

Как только начинается промышленный лов рыбы, в городе сразу же появляются многочисленные лотки, с которых торгуют корюшкой.
Обновлено вчера в 13:13
Происшествия

Троих рыбаков спасли с оторвавшейся льдины на Сахалине

Троих рыбаков спасли с оторвавшейся льдины на юге Сахалина утром в воскресенье, 14 апреля.
Обновлено вчера в 23:24
Технологии

Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено вчера в 12:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эдин Джеко
Боснийский футболист
Боснийский футболист, нападающий. Игрок итальянского клуба «Рома» и капитан сборной Боснии и Герцеговины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное