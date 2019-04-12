Футбол
Гол Джеко принес «Роме» победу над «Удинезе»Советский спорт вчера в 13:54
Жуан Жезус
|37′
Жуан Жезус
Алессандро Флоренци
|46′
Патрик Шик
Лоренцо Пеллегрини
|46′
|59′
Марко Д′Алессандро
|63′
Хуан Муссо
Эдин Джеко
|67′
|68′
Роландо Мандрагора
Сандро
Даниэле Де Росси
Дженгиз Ундер
|69′
|72′
Марко Д′Алессандро
Игнасио Пуссетто
|77′
Уильям Трост-Эконг
Эдин Джеко
|81′
|84′
Себастьен Де Майо
Лукаш Теодорчик
|54%
|Владение мячом
|46%
|82%
|Процент точных передач
|76%
|7
|Удары в сторону ворот
|5
|4
|Удары в створ ворот
|2
|3
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|3
|7
|Угловые
|6
|11
|Отборы
|8
|11
|Фолы
|13
|2
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Рома
Расстановка 4‑4‑2
83
Миранте
24
Флоренци
44
Манолас
20
Фасио
15
Маркано
22
Дзаньоло
4
Кристанте
17
Ундер
92
Эль-Шаарави
9
Джеко
7
Пеллегрини
1
Муссо
91
Теодорчик
5
Трост-Эконг
3
Самир
19
Ларсен
6
Фофана
30
Сандро
10
Де Пауль
23
Пуссетто
7
Окака-Чука
15
Лазанья
Удинезе
Расстановка 3‑5‑2
Рома на своем поле принимала Удинезе и выиграла с минимальным преимуществом 1:0. Единственный гол на 67-й минуте забил нападающий Эдин Джеко.
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