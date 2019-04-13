Футбол

Гол Джеко принес «Роме» победу над «Удинезе»Советский спорт 13:54

Рома — Удинезе
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Олимпико»
Жуан Жезус
37′
Жуан Жезус
Алессандро Флоренци
46′
Патрик Шик
Лоренцо Пеллегрини
46′
59′
Марко Д′Алессандро
63′
Хуан Муссо
Эдин Джеко
67′
68′
Роландо Мандрагора
Сандро
Даниэле Де Росси
Дженгиз Ундер
69′
72′
Марко Д′Алессандро
Игнасио Пуссетто
77′
Уильям Трост-Эконг
Эдин Джеко
81′
84′
Себастьен Де Майо
Лукаш Теодорчик
Рома на своем поле принимала Удинезе и выиграла с минимальным преимуществом 1:0. Единственный гол на 67-й минуте забил нападающий Эдин Джеко.
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