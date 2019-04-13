Гол Джеко помог «Роме» обыграть «Удинезе»Матч ТВ 13:55

«Рома» обыграла «Удинезе» на своем поле в матче 32-го тура чемпионата Италии. Единственный гол был забит на 68-й минуте встречи 33-летним нападающим «Ромы» Эдином Джеко. Благодаря этой победе «Рома» поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице серии А, имея в активе 54 очка.

Авто Первая LADA Vesta с вариатором замечена на тестах в Тольятти «АвтоВАЗ» приступил к испытаниям новой версии седана LADA Vesta с вариатором. Одну из тестовых машин заметили на дорогах Тольятти.

Происшествия В Тюмени после контртеррористической операции возбудили уголовное дело Уголовное дело по факту приготовления к убийству двух и более лиц общеопасным способом возбуждено в Тюмени по итогам контртеррористической операции.

Происшествия Крупный пожар произошел в парке «Лосиный остров» в Подмосковье На территории национального парка «Лосиный остров» в городском округе Балашиха Московской области произошло возгорание.

Происшествия По факту мошенничества в РУСАДА возбуждено уголовное дело Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в Российском антидопинговом агентстве.

Здоровье Валерий Перетрухин возглавил детскую больницу в Мурманске Бывший министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин стал главным врачем Мурманской областной детской клинической больницы.

Общество Акция «Тотальный диктант» прошла в 82 регионах России «Тотальный диктант» прошел в субботу почти в 80 странах мира. Столицей акции в этом году стал Таллин.

Космос Самый большой в мире самолет совершил первый полет В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.

Спорт Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

Хоккей ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.

Происшествия Брата экс-главы УВД Махачкалы заподозрили в покушениях на полицейских Сотрудники спецслужб задержали в Дагестане полковника полиции Зиявудина Ашикова, брата подозреваемого в содействии террористам экс-начальника УВД Махачкалы Раипа Ашикова, сообщил агентству "Интерфакс" осведомленный источник.

Хоккей Агенту Гаврикова предстоит встреча с «Коламбусом» Агент защитника Владислава Гаврикова Дэн Мильштейн хочет 13 апреля встретиться с представителями клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус", передает ТАСС.

Происшествия В Канаде сгорело здание Украинского культурного центра Здание Украинского культурного центра в городе Гамильтон вблизи Торонто было уничтожено в результате пожара.

Общество В Москве на следующей неделе ожидается до 18 градусов тепла Прохладная середина апреля в Москве по дневным и ночным температурам соответствует климатической норме, существенного потепления можно ждать только 18-21 апреля.

Политика Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).

Происшествия Дворкович сказал, что не приглашал Абызова в Россию на день рождения Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович опроверг сообщения СМИ о том, что приглашал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова на свой день рождения в Россию.

Шоу-бизнес Максим Виторган нашел утешение в новой блондинке Максим Виторган отошел от разрыва с Ксенией Собчак. Его "засекли" в обществе неизвестной эффектной блондинки, пишет "7 дней".

Политика Советник Порошенко опубликовал ответ Минобороны о повестках Зеленскому Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза не являлся в военкомат по повесткам, говорится в ответе Минобороны депутатам Верховной рады, который опубликовал в Facebook советник Петра Порошенко Юрий Бирюков.

Игры Утечка: в сети появился новый постер Star Wars Jedi: Fallen Order Магазин Amazon преждевременно начал предварительную продажу футболок по мотивам Star Wars Jedi: Fallen Order, на которых запечатлён постер сюжетной адвенчуры.