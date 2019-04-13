Футбол

Гол Джеко помог «Роме» обыграть «Удинезе»Sportbox.RU 13:55

Рома — Удинезе
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Олимпико»
Жуан Жезус
37′
Жуан Жезус
Алессандро Флоренци
46′
Патрик Шик
Лоренцо Пеллегрини
46′
59′
Марко Д′Алессандро
63′
Хуан Муссо
Эдин Джеко
67′
68′
Роландо Мандрагора
Сандро
Даниэле Де Росси
Дженгиз Ундер
69′
72′
Марко Д′Алессандро
Игнасио Пуссетто
77′
Уильям Трост-Эконг
Эдин Джеко
81′
84′
Себастьен Де Майо
Лукаш Теодорчик
«Рома» обыграла «Удинезе» на своем поле в матче 32-го тура чемпионата Италии. Единственный гол был забит на 68-й минуте встречи 33-летним нападающим «Ромы» Эдином Джеко. Благодаря этой победе «Рома» поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице серии А, имея в активе 54 очка.
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