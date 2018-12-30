Футбол

Гол Джейми Варди принес «Лестеру» победу над «Эвертоном»
REGNUM
10:18

Эвертон — Лестер
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Гудисон Парк»
46′
Рашид Геззаль
Марк Олбрайтон
Андре Гомеш
52′
58′
Джейми Варди
Андре Гомеш
Бернард Анисио
62′
Тео Уолкотт
Дженк Тосун
70′
75′
Джонни Эванс
Люка Динь
80′
Дженк Тосун
81′
90′+3′
Джейми Варди
Демарай Грэй
1 января между коллективами «Эвертон» и «Лестер Сити» на стадионе «Гудисон Парк» был разыгран матч 21-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2018/19. Противостояние завершилось победой «лис».
REGNUM10:18

Подробнее о событии

«Лестер» обыграл «Эвертон» в матче АПЛ

Газета.Ru09:36

«Лестер» победил «Эвертон», Варди - автор первого гола в чемпионате Англии в 2019 году

Спорт-Экспресс09:34

Гол Варди позволил «Лестеру» выиграть в Ливерпуле

Матч ТВ09:24

Гол Варди принес победу «Лестеру» в гостевом матче против «Эвертона»

Советский спорт10:06

«Лестер» обыграл на выезде «Эвертон»

Sport24.ru09:22

Варди о кульбите после гола «Эвертону»: «Новый год, новый я»

Sports.ru09:40

«Эвертон» – «Лестер»: будут ли в матче голы?

Все про Спорт ру30.12.18 в 05:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 18:45, Ашберн
Кино

Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет

Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.
Обновлено в 16:23
Происшествия

Спасённый в Магнитогорске младенец доставлен в Москву

Обновлено в 14:53
Происшествия

На месте обрушения дома в Магнитогорске не нашли взрывчатки

На месте обрушения жилого дома в Магнитогорске пока не было найдено следов взрывчатых веществ.
Обновлено в 16:12
Политика

Задержанный в Москве за шпионаж американец приехал на свадьбу

Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России при проведении шпионской акции, приехал в Москву на свадьбу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его брата-близнеца Дэвида Уилана.
Обновлено в 10:22
Происшествия

В Магнитогорске при возгорании маршрутки погибли три человека

Обновлено в 15:22
Политика

Британские СМИ сочли «дерзким» новогоднее обращение Путина

Британский таблоид Daily Star выпустил материал под заголовком "Путин отвергает Запад в дерзком новогоднем обращении к миллионам россиян".
Обновлено в 13:17
Происшествия

Нападение с ножом в Манчестере расследуют как теракт

Полиция Манчестера расследует нападение с ножом в новогоднюю ночь как террористический акт.
Обновлено в 08:03
Происшествия

Жилой дом в Магнитогорске оцеплен, его жильцов эвакуируют

Жилой дом в Магнитогорске оцеплен, его жильцов эвакуируют В Магнитогорске оцеплен жилой дом на проспекте Ленина, пишет "Медуза" со ссылкой на своего корреспондента.
Обновлено в 17:14
Наука

В Сибири начнут эксперименты, позволяющие создать плазменный двигатель

Ученые Института ядерной физики сибирского отделения Российской академии наук начнут в январе новую серию экспериментов на новейшей установке по удержанию термоядерной плазмы с параметрами, пригодными для создания ракетного двигателя, сообщил журналистам замдиректора института Александр Иванов.
Обновлено в 17:56
Происшествия

В Магнитогорске взорвалась маршрутка, есть пострадавшие

Обновлено в 15:05
Политика

Япония не будет переселять россиян при передаче Курил

При передаче части Курильских островов Японии местные жители не будут обязаны переселяться, а смогут остаться на своей территории, рассказал японский премьер-министр Синдзо Абэ в интервью телеканалу Asahi.
Обновлено в 07:46
Транспорт

Проезд в электричках в Москве подорожал на 2 рубля

"С Нового года тариф на проезд в электропоездах пригородного сообщения в пределах Москвы вырос на 2 рубля до 36, стоимость проезда одной зоны в межсубъектном сообщении по территории столицы и Подмосковья - на 1 рубль до 23 рублей", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 01:33
Происшествия

Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске

1 января в Магнитогорске Челябинской области из-под завалов жилого дома извлекли тело девятого погибшего.
Обновлено в 13:13
Кино

Мягков ответил митрополиту Рязанскому на критику «Иронии судьбы»

Евгения Лукашина, ответил на критическое высказывание митрополита Рязанского и Михайловского Марка о советском кинофильме Эльдара Рязанова, передает "Говорит Москва".
Обновлено в 09:31
Спорт

В WADA заявили об отсутствии доступа к пробам российских спортсменов

В заявлении WADA, опубликованном на сайте агентства, указывается, что еще 21 декабря организация сообщила о том, что ездившая в Россию комиссия не получила доступа к допинг-пробам спортсменов, которые находятся в московской лаборатории.
Обновлено в 14:13
Происшествия

Военнослужащий корпуса морской пехоты застрелен в Вашингтоне

Обновлено в 18:32
Общество

В России официально разрешили сбор валежника

С 1 января 2019 года в России вступили в силу законы о бесплатном сборе валежника в лесах.
Обновлено в 06:00
Политика

Ким Чен Ын сказал, когда готов встретиться с Трампом

В любое время готов провести встречу с американским президентом Дональдом Трампом лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщает «Ренхап».
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия

Собянин увольняет директора парка Горького после обрушения моста

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что после обрушения деревянного моста через каток в новогоднюю ночь в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, директор этого парка Марина Люльчук будет уволена.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Из-под завалов дома в Магнитогорске достали живым 10-месячного ребенка

Спасатели нашли живого 10-месячного ребенка в руинах обрушившегося в Магнитогорске дома, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.
Обновлено в 06:53
Политика

Факельный марш в честь дня рождения Бандеры завершился в Киеве

Факельное шествие в честь 110-го дня рождения главаря ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры завершилось на Майдане Независимости в столице Украины.
Обновлено в 15:11
Происшествия

Российский хоккеист Сапрыкин устроил дебош на борту самолета

Инцидент произошел из-за дебошира на борту, который напился и избил стюардессу. Скандалистом оказался известный хоккеист Олег Сапрыкин.
Обновлено в 09:08
Хоккей

«Бостон» обыграл «Чикаго» в матче «Зимней классики» НХЛ

Обновлено в 16:11
Энергетика

Трамп ожидает снижения цен на газ в 2019 году

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает понижения цен на газ в 2019 году.
Обновлено в 18:02
Политика

Болсонару вступил в должность президента Бразилии

Жаир Болсонару, победивший на выборах президента Бразилии в октябре ушедшего года, во вторник официально вступил в должность главы государства.
Обновлено в 12:18
Происшествия

В американском зоопарке ребенок упал в вольер с носорогами

Ребенок упал в вольер к носорогам в зоопарке города Мельбурн в американском штате Флорида и пострадал от удара о рог животного, сообщается в заявлении зоопарка.
Обновлено в 16:28
Политика

На Украине объяснили перенос обращения Порошенко

Генеральный директор украинского телеканала "1+1" Александр Ткаченко на своей странице в Фейсбук заявил, что перенос новогоднего обращения президента Петра Порошенко ради предвыборного заявления Владимира Зеленского продиктован новыми веяниями.
Обновлено в 18:38
Музыка

Петр Захаров стал победителем седьмого сезона шоу «Голос»

Обновлено в 13:56
Происшествия

На месте ЧП в Магнитогорске работает более 100 следователей

Следственная группа, в число которой входит более ста человек, работает на месте обрушения дома в городе Магнитогорске (Челябинская область), сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 17:03
Происшествия

В Белоруссии перевернулся автобус с туристами из России

Автобус с российскими туристами перевернулся в Ушачском районе Витебской области Белоруссии, сообщает агентство БелТА со ссылкой на официального представителя УВД Витебского облисполкома Ольгу Шкуратову.
Обновлено в 14:36
ещё по теме
Джейми Варди
Британский футболист
Английский футболист, нападающий клуба «Лестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное