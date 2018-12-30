Футбол

Гол Джейми Варди принес «Лестеру» победу над «Эвертоном»
REGNUM
10:18

Эвертон — Лестер
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Гудисон Парк»
46′
Рашид Геззаль
Марк Олбрайтон
Андре Гомеш
52′
58′
Джейми Варди
Андре Гомеш
Бернард Анисио
62′
Тео Уолкотт
Дженк Тосун
70′
75′
Джонни Эванс
Люка Динь
80′
Дженк Тосун
81′
90′+3′
Джейми Варди
Демарай Грэй
1 января между коллективами «Эвертон» и «Лестер Сити» на стадионе «Гудисон Парк» был разыгран матч 21-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2018/19. Противостояние завершилось победой «лис».
REGNUM10:18

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Все про Спорт ру30.12.18 в 05:23
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