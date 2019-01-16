Футбол

Гол Думбия помог «Жироне» выбить «Атлетико» из Кубка ИспанииСоветский спорт 15:29

Атлетико — Жирона
3 – 3
Матч завершён
Кубок Испании, 1/8 Финала, сегодня
Стадион «Ванда Метрополитано»
Никола Калинич
12′
37′
Валери Фернандес
Сауль Ньигес
Родриго Эрнандес
56′
59′
Кристиан Стуани
Коке
Антуан Гризманн
61′
Анхель Корреа
66′
Хуанфран
Лукас Эрнандес
67′
68′
Энтони Лосано
Сейду Думбия
Лукас Эрнандес
69′
73′
Алекс Гранель Ноге
Пере Понс
82′
Кристиан Стуани
Борха Гарсия
Антуан Гризманн
84′
Антуан Гризманн
84′
88′
Сейду Думбия
90′+2′
Горка Ирайсос
90′+3′
Педро Антонио Порро
У гостей отличились Валери Фернандес (37), Кристиан Стуани (59) и Сейду Думбия (88). Напомним, что первая встреча соперников, которая прошла в Жироне 9 января завершилась со счетом 1:1.
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