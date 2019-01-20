Футбол

Гол Думбия не спас «Жирону» от поражения в матче с «Бетисом»Sport24.ru 07:58

Бетис — Жирона
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Бенито Вильямарин»
11′
Педро Антонио Порро
Кристиан Тельо
12′
36′
Алекс Гарсия Серрано
39′
Валери Фернандес
44′
Сейду Думбия
Антонио Санабрия
45′+1′
Лорен Морон
54′
55′
Педро Алькала
61′
Педро Антонио Порро
Хонас Рамальо
Лорен Морон
66′
Андрес Гуардадо
Зухаир Феддаль
66′
Антонио Санабрия
Серхио Леон Лимонес
71′
72′
Валери Фернандес
Марк Муньеса
78′
Сейду Думбия
Дуглас Луис
Лорен Морон
Диего Лаинес
81′
83′
Хонас Рамальо
Серхио Каналес
90′+4′
20 января в Севилье состоялся матч 20-го тура чемпионата Испании, в котором местный «Бетис» принимал на своем поле «Жирону». Встреча, прошедшая на стадионе «Бенито Вильямарин», завершилась победой хозяев со счетом 3:2. «Бетис» открыл счет в матче на 12-й минуте, когда ворота гостей поразил Тельо.
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