Футбол
Гол Драгуна принес БАТЭ ничью в матче квалификации ЛЧ против «Пяста»РИА Новости 15:21
Футболисты белорусского БАТЭ сыграли на своем поле вничью с польским "Пястом" из Гливице в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в среду в Борисове, завершилась со счетом 1:1.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 20:25, Вашингтон
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 20:25, Вашингтон
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