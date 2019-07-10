Футбол

Гол Драгуна принес БАТЭ ничью в матче квалификации ЛЧ против «Пяста»РИА Новости 15:21

Футболисты белорусского БАТЭ сыграли на своем поле вничью с польским "Пястом" из Гливице в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в среду в Борисове, завершилась со счетом 1:1.
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Квалификация ЛЧ. Драгун спас БАТЭ от поражения в матче с «Пястом», «Сабуртало» разгромил «Шериф»

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БАТЭ не смог обыграть «Пяст», «Шериф» разгромлен чемпионом Грузии

Евро-футбол.ру14:56

Гол Драгуна принес БАТЭ ничью в матче квалификации ЛЧ против «Пяста»

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«БАТЭ» сыграл вничью с «Пястом» в первом отборочном раунде ЛЧ. У Драгуна гол и удаление

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Гол Драгуна принёс БАТЭ ничью в первом матче квалификации ЛЧ с «Пястом»

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БАТЭ ушел от поражения в первом раунде Лиги чемпионов

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БАТЭ ушел от поражения в первом раунде Лиги чемпионов

Sportbox.RU14:56
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 20:25, Вашингтон

БАТЭ в квалификации Лиги чемпионов стартовал с ничьи с польским «Пястом»

КП - Беларусь15:14
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 20:25, Вашингтон
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Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей

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Армия и оружие

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Обновлено в 19:59
Общество

Мэр Алексей Шабельник ответил на вопросы невельчан

Мэр Невельского городского округа Алексей Шабельник продолжает плановые встречи с населением муниципального образования.
Обновлено в 18:48
Политика

Меркель сделала заявление после приступа

Меркель сделала заявление после приступа, сообщает Reuters. Она попросила не волноваться за нее.
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СМИ сообщили о спаде доходов «Газпрома» от экспорта газа на 38%

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Обновлено в 17:20
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Интерпол задержал россиян в Уругвае

Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито.
Обновлено в 18:34
Происшествия

Суд зарегистрировал уголовное дело бывшего вице-губернатора Петербурга

Ранее Марат Оганесян признал вину в хищении более 50 миллионов рублей Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна, обвиняемого в хищении денежных средств при строительстве "Зенит-Арены", сообщает РИА Новости.
Обновлено в 18:41
Общество

Ситуация с потопом в Омской области начинает стабилизироваться

Проблемы с подтоплениями в Омской области уже стали хроническими.
Обновлено в 09:41
Происшествия

Раскрыты неожиданные способы подработок женщин-полицейских в России

Женщинам, служащим в российской полиции, приходится идти на подработки, поскольку официальной зарплаты не хватает, хотя это прямо запрещено законом.
Обновлено в 17:35
Экономика

Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
Авто

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Последний автомобиль сойдет с конвейера завода в мексиканской Пуэбле, где его собирали с 1967 года.
Обновлено вчера в 22:15
Космос

Тайна происхождения следов доисторических вездеходов

Следы были найдены в Италии, на Мальте, во Франции, на территории Казахстана и даже в Северной Америке.
Обновлено вчера в 06:29
Политика

Советник Зеленского предложил переименовать русский язык

Советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев предложил переименовать русский язык в "российский".
Обновлено в 19:38
Общество

Кузнецова: вызволенным из Ирака детям помогут устроиться в детсады

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заверила, что российским детям, вызволенным из Ирака, помогут устроиться в детские сады.
Обновлено в 19:38
Финансы

Рубль подорожал после заявления главы ФРС США

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
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Общество

В России решили найти управу на 14-летних живодеров

Обновлено в 12:15
Экономика

Автодилеры назвали желаемую комиссию при покупке машин с помощью карты

Российская ассоциация автодилеров предлагает установить максимальную сумму комиссии, которая оплачивается при покупке машины с помощью банковской карты, на уровне 1–1,5 тыс. рублей.
Обновлено в 19:05
Футбол

Нападающий «Локомотива» стал игроком ФК «Ростов»

Обновлено в 16:31
Происшествия

Пропавшую на Крите женщину-биолога нашли мертвой в пещере

Обновлено вчера в 09:17
Общество

Мария Бутина не сможет вернуться в Россию раньше декабря

Отбывающая наказание в США россиянка Мария Бутина не сможет вернуться на родину раньше декабря текущего года.
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Интернет

«Яндекс.Маркет» собрал продовольственную корзину в магазине у дома

Приложение «Суперчек» от «Яндекс.Маркета» (СП «Яндекса» и Сбербанка), которое показывает ассортимент крупных продовольственных ритейлеров и позволяет получать кэшбэк за покупки, с 10 июля заработало в бета-версии.
Обновлено в 17:55
Происшествия

Россияне погибли из-за шторма в Греции

Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
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В Вашингтоне после Дня независимости кончились деньги на безопасность

На празднование Дня независимости, во время которого проходило мероприятие «Салют Америке», администрация Вашингтона потратила $1,7 млн.
Обновлено в 18:55
Происшествия

В США на шоссе из машины высыпались деньги

Неизвестное количество купюр вылетело из бронированного автомобиля, который ехал по шоссе в штате Джорджия.
Обновлено в 11:24
Хоккей

Третьяк объяснил смену главного тренера в сборной России по хоккею

10 июля было объявлено об уходе Ильи Воробьева с поста главного тренера сборной России. Вместо него команду возглавил Алексей Кудашов.
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В Закарпатье жители прогнали Порошенко с предвыборного митинга

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Общество

Теперь «все летает»: Ростелеком модернизирует в Галиче сетевую инфраструктуру

В Костромской области компания «Ростелеком» продолжает реализацию проекта по модернизации сетевой инфраструктуры.
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Наука

Археологи нашли в Израиле библейский город Секелаг

Израильские археологи предположили, что им удалось найти упомянутый в Библии древний филистимлянский город Секелаг.
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В России водителей скоро смогут штрафовать на 2 тысячи рублей в день

Заметим, что выявлять нарушителей власти намерены с помощью камер, поэтому оговорка, что наказать водителя можно один раз в стуки, целесообразна: ведь за день нарушитель может набрать несколько подобных штрафов.
Обновлено в 01:25
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