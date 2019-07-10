Футбол

Гол Драгуна принес БАТЭ ничью в матче квалификации ЛЧ против «Пяста»РИА Новости 15:21

Футболисты белорусского БАТЭ сыграли на своем поле вничью с польским "Пястом" из Гливице в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в среду в Борисове, завершилась со счетом 1:1.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 23:24, Вашингтон

БАТЭ в квалификации Лиги чемпионов стартовал с ничьи с польским «Пястом»

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